ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', הודיע על יציאה למאבק נגד ממשלת ישראל בעקבות מה שהוא מכנה "הזנחת העיר באר שבע". בראיון לאתר 'וואלה', דנילוביץ' מאשים את הממשלה באובדן הרוב היהודי בנגב ובהגירה השלילית מעירו, וזאת בעקבות התעקשות הממשלה לא לאשר הטבות מס לבאר שבע כפי שקיים ביישובים סמוכים.

לדברי דנילוביץ': "במו ידיכם גרמתם לאיבוד הרוב היהודי בנגב. זו ממשלת ימין על מלא שתיזכר כמי שאיבדה את הנגב. אתם עושים את הדבר ההפוך מציונות".

"זוגות צעירים לומדים ועובדים בבאר שבע, צורכים אצלנו תרבות וספורט, אך מעדיפים ללון במקומות אחרים בגלל יוקר המחיה והטבות המס", הסביר. "ככה מחריבים יישוב. במקום להביא אוכלוסיית הייטק וקהילות עולים, מכשילים את העיר בכוונה".

דנילוביץ' התייחס לכך שעד כה לא היה מאבק של התושבים, ואמר כי הוא מנע זאת, אך לא עוד: "הייתי הבלם של התושבים שביקשו לצאת למאבק חריף, לא עוד. אם באר שבע תיפול, כל הנגב ייפול. אני רואה בנגב שליחות, ולכן אני יוצא למאבק".