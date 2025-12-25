ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, עלה לצפון עם כל אנשי הצוות שלו ומתגורר בימים האחרונים בקריית שמונה: "זו לא עיר במשבר, זה איזור מוכה אסון"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, עלה לצפון עם כל אנשי הצוות שלו ומתגורר בימים האחרונים בקריית שמונה, וזאת בעקבות מצבה הקשה של העיר שלא השתקמה אחרי המלחמה בצפון.

בנט שיתף תובנות מיומו הראשון של הביקור שלו בקריית שמונה, ואמר כי מדובר באיזור "מוכה אסון". הוא ציין כי רק כמחצית מהאוכלוסייה שפונתה במלחמה חזרה לקריית שמונה, וכי רוב התושבים שחזרו הם תושבים מבוגרים. לדבריו, "בלי צעירים אין קריית שמונה, בלי קריית שמונה אין גליל, ובלי הגליל אין מדינת ישראל".

בסוף דבריו הסביר בנט את המהלך שלו: "למה לקחתי איתי את כל המטה שלי ועליתי לכאן לכמה ימים? באתי להקשיב. לספוג. לשמוע מאנשים מה כואב להם, בלי פילטרים, ולחשוב יחד איתם איך אפשר לתקן. את כל התובנות שאני אוסף אני מגבש יחד עם אנשי המקצוע שלי לתוכנית עבודה קונקרטית להזנקת קריית שמונה. זה אפשרי וזה יקרה".

בנט התייחס לביקורת על תושבי קריית שמונה לפיה הם אשמים במצבם שכן הם בחרות בנתניהו לראשות הממשלה: "אני רואה ברשת תגובות בסגנון "זאת עיר ליכודית, הם הצביעו לממשלה שלא סופרת אותם, זאת אשמתם". אסור לדבר ככה. זה לא יהודי ולא ישראלי, לראות את אחיך במצוקה ולהגיד לו שזו אשמתו. אנחנו עם אחד".

"בשבעה באוקטובר לא שאלנו למי הצבעת לפני שיצאנו לעזור. הלוחמים שלנו לא בדקו מה הדעה הפוליטית של כל אחד לפני שקפצו לחלץ אנשים מתוך התופת. גם עכשיו, עיר בישראל חווה שבר. אסור לנו להתנכר לבני עמנו. אני אוהב באותה מידה גם את מי שלא הצביע לי. לא שאלתי אותם למי הם הצביעו בעבר, וגם לא למי הם יצביעו בעתיד. הם העם שלי. גם מי שלא איתי, אני איתו".