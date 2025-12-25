ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, עלה לצפון עם כל אנשי הצוות שלו ומתגורר בימים האחרונים בקריית שמונה, וזאת בעקבות מצבה הקשה של העיר שלא השתקמה אחרי המלחמה בצפון.
בנט שיתף תובנות מיומו הראשון של הביקור שלו בקריית שמונה, ואמר כי מדובר באיזור "מוכה אסון". הוא ציין כי רק כמחצית מהאוכלוסייה שפונתה במלחמה חזרה לקריית שמונה, וכי רוב התושבים שחזרו הם תושבים מבוגרים. לדבריו, "בלי צעירים אין קריית שמונה, בלי קריית שמונה אין גליל, ובלי הגליל אין מדינת ישראל".
בסוף דבריו הסביר בנט את המהלך שלו: "למה לקחתי איתי את כל המטה שלי ועליתי לכאן לכמה ימים? באתי להקשיב. לספוג. לשמוע מאנשים מה כואב להם, בלי פילטרים, ולחשוב יחד איתם איך אפשר לתקן. את כל התובנות שאני אוסף אני מגבש יחד עם אנשי המקצוע שלי לתוכנית עבודה קונקרטית להזנקת קריית שמונה. זה אפשרי וזה יקרה".
בנט התייחס לביקורת על תושבי קריית שמונה לפיה הם אשמים במצבם שכן הם בחרות בנתניהו לראשות הממשלה: "אני רואה ברשת תגובות בסגנון "זאת עיר ליכודית, הם הצביעו לממשלה שלא סופרת אותם, זאת אשמתם". אסור לדבר ככה. זה לא יהודי ולא ישראלי, לראות את אחיך במצוקה ולהגיד לו שזו אשמתו. אנחנו עם אחד".
"בשבעה באוקטובר לא שאלנו למי הצבעת לפני שיצאנו לעזור. הלוחמים שלנו לא בדקו מה הדעה הפוליטית של כל אחד לפני שקפצו לחלץ אנשים מתוך התופת. גם עכשיו, עיר בישראל חווה שבר. אסור לנו להתנכר לבני עמנו. אני אוהב באותה מידה גם את מי שלא הצביע לי. לא שאלתי אותם למי הם הצביעו בעבר, וגם לא למי הם יצביעו בעתיד. הם העם שלי. גם מי שלא איתי, אני איתו".
אזרח
מה נהיה עם הרב נוכל הזה?! מה נראה לו שהעם מטומטם עם כל הצגותיו, עזב את רעננה והלך לקריית שמונה. שיעבור קבוע אם הוא חושב להזדהות עימם, לא רק...
מה נהיה עם הרב נוכל הזה?! מה נראה לו שהעם מטומטם עם כל הצגותיו, עזב את רעננה והלך לקריית שמונה. שיעבור קבוע אם הוא חושב להזדהות עימם, לא רק בשל בחירות ושוב כדי לעבוד על האנשים. סמרטוט עלוב..המשך 08:26 25.12.2025
בן
נכון מאוד! עדיף לגור בחמישה בתים בקיסריה וירושלים ושאנחנו נשלם על התחזוקה שלהם! הראית לבנט מה זה!08:41 25.12.2025
מוני
חרטא ברטא, הכול פוליטיקה זולה08:31 25.12.2025
דימיטרי אוליאנובסקי
בעאנאת-----------מה לא ברור לך----------אתה לא עובר את עכוז החסימה08:37 25.12.2025
ישראל מאיר
נראה אותך נותן דוגמא אישית ומעביר את כל המשפחה המורחבת לגור שם08:46 25.12.2025
דמוקרטית ציונית ימנית
בנט בשליחות איך אמר יהיר גולן האלים המסוכן למדינת ישראל. התפקיד של בנט וליברמן " להביא קולות מהימין ❗❗❗ אנחנו מאמינים לו במקרה הזה... אתה בקרית שמונה שכולם שם מהליכוד. כדי...
בנט בשליחות איך אמר יהיר גולן האלים המסוכן למדינת ישראל. התפקיד של בנט וליברמן " להביא קולות מהימין ❗❗❗ אנחנו מאמינים לו במקרה הזה... אתה בקרית שמונה שכולם שם מהליכוד. כדי לרושש קולות מהימין לשמאל " בתחפושת " נוכל תמיד נשאר נוכל❗❗❗❗❗המשך 08:44 25.12.2025
מוני
אזרח
בן
נכון מאוד! עדיף לגור בחמישה בתים בקיסריה וירושלים ושאנחנו נשלם על התחזוקה שלהם! הראית לבנט מה זה!08:41 25.12.2025
