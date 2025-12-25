כדורגל בין צבאות אויבים בזמן מלחמה? 111 שנה לסיפור הבלתי נתפס של הפסקת האש של חג המולד בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה

כדורגל בין צבאות אויבים בעיצומה של מלחמה? היום לפני 111 שנים, בחורף של 1914, בפלדנריה (כיום בלגיה) כשמלחמת העולם הראשונה הייתה בחיתוליה. צבאות וגרמניה ובריטניה נפגשו לרגע שאף אחד לא היה יכול לחזות. הפסקת האש של חג המולד.

זה התחיל בערב חג המולד, סמוך לעיר איפר. הבריטים שמו לב למשהו ייחודי, בשורות הצבא הגרמני. כשאורות קטנים הופיעו ברקע. אלו לא היו פגזים, אלא נרות על ענפי אשוח. החיילים הבריטים המופתעים שמו את השיר "Stille Nacht", עולה משירות האויב ומהדהד בחשיכה.

הבריטים, שרק שעות קודם לכן היו בעיצומו של קרב, התחיל ולענות בשיר חג מולד משלהם. באותו רגע, המחיצות נפלו לזמן מסוים. חיילים התחילו להציץ מעל החפירות, בודקים אם מדובר במלכודת. לאט לאט, התחיל לצאת משני הצדדים. האויב, הפך לאנושי, גבר צעיר בגילך עם שפם קפוא שרק רצה סיגריה, או כפתור לתפור את המדים.

הם החליפו הכל: כפתורים מהמדים, אלכוהול, שוקולד וכתובות בבית. בלב שטח ההפקר התחיל להיווצר מגרש, והספורט הפופלארי העולם איחד בין אויבים. בלי שופטים ובלי דשא, בין מכתשי פגזים, הם פשוט בעטו בכדור. "הגרמנים ניצחו 3-2", נכתב ביומן בריטי אחד בטבעיות, כאילו מדובר בליגה שכונתית ולא בלב מלחמת העולם הראשונה.

היו שהטילו ספק באמיתות משחקי הכדורגל, אך יש עליהם עדויות רבות. הצדדים לא שכחו שזו מלחמה. בזמן הפסקת האש שנוצרה מלמטה, התחילו הצבאות לנצל את היעדר הסכנה והתחילו לאסוף את הגופות של חבריהם שנפלו.

"לא הייתי מספספס את הפסקת האש של חג המולד בשום צורה"

הקומיקאי הבריטי ברוס ביירנספאדר שלחם במלחמה והיה באותה הפסקת אש ייחודית סיפר: " לא הייתי מפספס את חג המולד הייחודי והמוזר הזה בשום צורה… הבחנתי בקצין גרמני, מעין סגן, אני חושב, ובהיותי אספן מסוים, רמזתי לו שמצאתי חן בעיניי בכמה מהכפתורים שלו… הוצאתי את קוצץ התיל שלי, ובכמה חיתוכים זריזים הסרתי כמה כפתורים שלו ושמתי אותם בכיסי.

"אחר כך נתתי לו שניים משלי בתמורה… האחרון שראיתי היה אחד המקלענים שלי, שהיה ספר חובבן למדי בחיים האזרחיים, גוזר את שיערו הארוך באופן לא טבעי של בושה צייתן, שכרע בסבלנות על הקרקע בעוד הקוצץ האוטומטי זחל במעלה עורפו".



כ-100,000 חיילים השתתפו בהפסקת האש של חג המולד. הם העניקו מתנות אחד לשני. הגרמנים קיבלו קופסת סיגריות ומקטרת עם ציור של הקיסר וילהלם השני, והבריטים קיבלו ממרי, הנסיכה המלכותית סיגריות, ממתקים ומכתב ברכה. זה לא חזר על עצמו בשנים שלאחר מכן, גם בגלל פקודות מהדרגים הגבוהים, וגם בגלל התעצמות המלחמה שהגבירה את השנאה.

ב-1983 חיבר שיאר על אותו רגע ייחודי, בקליפ שנקרא-"Pipes of Peace". הוא שיחק שם גם את החייל הבריטי וגם הגרמני, שלוחצים ידיים ומחליפים תמונות של משפחותיהם. כשהתותחים חזרו לפעול הם מצאו את עצמם חוזרים להילחם עם תמונות של חייל אויב.