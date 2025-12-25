כוחות צה״ל מחטיבת אפרים פעלו הלילה לסיכול טרור במספר כפרים בגזרה. במרחב כפר ג׳יוס, לוחמי יחידת דובדבן עצרו ארבעה מחבלים אשר פעלו לקידום פעולות טרור ותכננו לבצע פיגוע

כוחות צה״ל מחטיבת אפרים פעלו הלילה (בין רביעי לחמישי) לסיכול טרור במספר כפרים בגזרה. במרחב כפר ג׳יוס, לוחמי יחידת דובדבן עצרו ארבעה מחבלים אשר פעלו לקידום פעולות טרור ותכננו לבצע פיגוע.

בנוסף, לוחמי חטיבת הצנחנים מגדוד 890 פעלו בכפרים כיפל חארת ודיר איסתיא ועצרו שלושה מחבלים אשר יידו אבנים לעבר ציר מרכזי.

המחבלים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בשב״כ. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב, מול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון.