על פי דיווחים ראשוניים משטח לבנון, ותיעודים המופצים מהזירה, כלי טיס של חיל האוויר ביצעו תקיפה מדויקת כנגד כלי רכב בדרום לבנון.
כלי טיס של צה"ל ביצע תקיפה מדויקת כנגד כלי רכב של חיזבאללה במרחב דרום לבנון, על פי דיווחים מהזירה, כלי טיס ביצע שיגור של טיל אחד לעבר כלי רכב שנע במרחב.
התקיפה בוצעה במרחב ג'נתא, סמוך לכפר ג'נתא בדרום לבנון.
מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל תקף לפני זמן קצר מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ג'נתא שבדרום לבנון".
