בגיל 26, הזמרת המוכרת ולארי חמאתי, התארסה הערב בהצעת נישואים מפתיעה לבן זוגה בשארה נג׳אר בן ה-27.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
האירוע המיוחד התקיים הערב במרפסת רומנטית המשקיפה על מפרץ חיפה. בשארה כרע ברך והציע נישואים – ולארי אמרה כן. מיד לאחר ההצעה הוארו השמיים במופע זיקוקים חגיגי, שהוסיף לרגע המרגש והפך אותו לבלתי נשכח.
במעמד המרגש נכחו בני המשפחה הקרובים של שני הצדדים – הורים ואחים – שליוו את הזוג ברגע המאושר והריעו להחלטה לפתוח פרק חדש יחד.
חמאתי, מהקולות הבולטים והאהובים במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות, זוכה מאז פרסום הבשורה לגל ברכות חם מהקהל ומהקולגות בתעשייה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים