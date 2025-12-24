בגיל 26, הזמרת המוכרת ולארי חמאתי, התארסה הערב בהצעת נישואים מפתיעה לבן זוגה בשארה נג׳אר בן ה-27.

ללא קרדיט צילום.

האירוע המיוחד התקיים הערב במרפסת רומנטית המשקיפה על מפרץ חיפה. בשארה כרע ברך והציע נישואים – ולארי אמרה כן. מיד לאחר ההצעה הוארו השמיים במופע זיקוקים חגיגי, שהוסיף לרגע המרגש והפך אותו לבלתי נשכח.

במעמד המרגש נכחו בני המשפחה הקרובים של שני הצדדים – הורים ואחים – שליוו את הזוג ברגע המאושר והריעו להחלטה לפתוח פרק חדש יחד.

חמאתי, מהקולות הבולטים והאהובים במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות, זוכה מאז פרסום הבשורה לגל ברכות חם מהקהל ומהקולגות בתעשייה.