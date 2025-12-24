הזמרת ולארי חמאתי, בת 26, התארסה לבן זוגה בשארה נג׳אר בן ה־27 בהצעת נישואים מרגשת במרפסת המשקיפה על מפרץ חיפה

בגיל 26, הזמרת המוכרת ולארי חמאתי, התארסה הערב בהצעת נישואים מפתיעה לבן זוגה בשארה נג׳אר בן ה-27.

האירוע המיוחד התקיים הערב במרפסת רומנטית המשקיפה על מפרץ חיפה. בשארה כרע ברך והציע נישואים – ולארי אמרה כן. מיד לאחר ההצעה הוארו השמיים במופע זיקוקים חגיגי, שהוסיף לרגע המרגש והפך אותו לבלתי נשכח.

במעמד המרגש נכחו בני המשפחה הקרובים של שני הצדדים – הורים ואחים – שליוו את הזוג ברגע המאושר והריעו להחלטה לפתוח פרק חדש יחד.

חמאתי, מהקולות הבולטים והאהובים במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות, זוכה מאז פרסום הבשורה לגל ברכות חם מהקהל ומהקולגות בתעשייה.