לאחר ששרון אפק המשנה ליועמ"שית גלי בהרב מיארה, נצפה יוצא מביתה של הפצ"רית לשעבר – חברי הכנסת זועמים: "משבשים חקירה"

חברי הכנסת זועמים בעקבות החשיפה הערב (רביעי) של ערוץ 14, בה נצפה המשנה ליועמ"שית שרון אפק, יוצא מביתה של הפצ"רית לשעבר אחרי כשעה וחצי ששהה שם.

ח"כ צבי סוכות הגיב: "כל דקה שהעבריינית תומר ירושלמי לא נמצאת במעצר, זו עוד דקה של שיבוש מה שנשאר מהחקירה הזו. שרון אפק כמי שהיה מעורב בפיקוח על החקירה חייב להיחקר עוד הערב על הביקור הזה. התנהלות של ארגון פשיעה".

ח"כ טלי גוטליב כתבה: "שרון אפק, המשנה ליועמ"שית מיארה, הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר, ביקר היום אצל הפצ"רית. ועולם כמנהגו נוהג. אוי ואבוי לכולנו ששקרנים ומשבשי הליכים אוחזים בראש מערך התביעה הפלילית בישראל".