בעקבות חשיפת ערוץ 14, בה תועד המשנה ליועמ"שית שרון אפק כשהוא יוצא מבניינה של הפצ"רית – יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר הגיש תלונה רשמית נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה, ונגד המשנה ליועמ"שית, שרון אפק, בגין חשד לשיבוש מהלכי חקירה.
נזכיר כי במרכז הסערה עומד תיעוד שפורסם הערב, בו נראה עו"ד שרון אפק כשהוא יוצא מביתה של הפצ"רית לשעבר. העיתוי של המפגש, המתרחש בעיצומן של חקירות רגישות הנוגעות למערכת הביטחון וללוחמי צה"ל, עורר ביקורת חריפה מצד נבחרי ציבור.
על פי הטענות שעלו בתחקיר ובבסיס התלונה, קיומן של פגישות בפורום כזה ובנסיבות הללו מעלה חשש כבד לתיאום עמדות ולפגיעה בטוהר ההליך החקירתי.
ח"כ קרויזר הבהיר עם הגשת התלונה כי מדובר בצעד הכרחי להגנה על שלטון החוק ועל אמון הציבור במערכת המשפט. לדבריו, המראות שנחשפו בתחקיר מחייבים בדיקה מעמיקה של המשטרה כדי לוודא שלא נעשה שיבוש הליכי חקירה.
קרויזר דורש מהמשטרה לפתוח בחקירה ולזמן אף את היועמ"שית שלטענתו היא זו ששלחה את אפק ליועמ"שית.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
גליה כהן
בושה וחרפה מה זקורה כאן עם הדתיים. נתניהן הוא הנוכל הכי גדול בארץ. והדתיים מנצלים להכות אנשים תמימים . קודם לבלק את נתנינו דחוף מהשטון. ועחר כל נראה. רטד הממשלה...
בושה וחרפה מה זקורה כאן עם הדתיים. נתניהן הוא הנוכל הכי גדול בארץ. והדתיים מנצלים להכות אנשים תמימים . קודם לבלק את נתנינו דחוף מהשטון. ועחר כל נראה. רטד הממשלה ראש המאפיה עדיין ראש הממשלה . הושה וחרפה למדינת ישראל !!!!!!!! .המשך 22:16 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכל ראובן
בתגובה ל: גליה כהן
הנוכלים הכי גדולים זו פצ"רית יועמשי"ת וכנופיית שלטון החוק בכירים מהמערכת קראו להם אירגון פשע בשירות המדינה צודקים22:49 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
קורא מחשבות
בתגובה ל: גליה כהן
גליה מה קורה? או שהתבלבלת בכתבה או שאת לא קשורה למציאות מה הקשר בין הבננות שאת כותבת לאגוזי מלך? האם דוד שלך זה עמנואל שהיה אלוף הארץ בשנת 1987 באן דן דינו (סוף על הקטינו)? ירדת מהפסים תחזרי למושב ותצעקי על משה00:15 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
להקליד את לא יודעת07:27 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכה
מפלגת בג"צ תגן על היועמ"שית . הריקבון שם גדול מאוד .07:48 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גליה כהן
בושה וחרפה מה זקורה כאן עם הדתיים. נתניהן הוא הנוכל הכי גדול בארץ. והדתיים מנצלים להכות אנשים תמימים . קודם לבלק את נתנינו דחוף מהשטון. ועחר כל נראה. רטד הממשלה...
בושה וחרפה מה זקורה כאן עם הדתיים. נתניהן הוא הנוכל הכי גדול בארץ. והדתיים מנצלים להכות אנשים תמימים . קודם לבלק את נתנינו דחוף מהשטון. ועחר כל נראה. רטד הממשלה ראש המאפיה עדיין ראש הממשלה . הושה וחרפה למדינת ישראל !!!!!!!! .המשך 22:16 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכל ראובן
בתגובה ל: גליה כהן
הנוכלים הכי גדולים זו פצ"רית יועמשי"ת וכנופיית שלטון החוק בכירים מהמערכת קראו להם אירגון פשע בשירות המדינה צודקים22:49 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
קורא מחשבות
בתגובה ל: גליה כהן
גליה מה קורה? או שהתבלבלת בכתבה או שאת לא קשורה למציאות מה הקשר בין הבננות שאת כותבת לאגוזי מלך? האם דוד שלך זה עמנואל שהיה אלוף הארץ בשנת 1987 באן דן דינו (סוף על הקטינו)? ירדת מהפסים תחזרי למושב ותצעקי על משה00:15 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
להקליד את לא יודעת07:27 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר