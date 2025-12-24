סערת התיעוד של שרון אפק יוצא מביתה של הפצ"רית: ח"כ קרויזר הגיש תלונה במשטרה נגד היועמ"שית וסגנה: "משבשים חקירה בניגוד לחוק"

בעקבות חשיפת ערוץ 14, בה תועד המשנה ליועמ"שית שרון אפק כשהוא יוצא מבניינה של הפצ"רית – יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר הגיש תלונה רשמית נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה, ונגד המשנה ליועמ"שית, שרון אפק, בגין חשד לשיבוש מהלכי חקירה.

נזכיר כי במרכז הסערה עומד תיעוד שפורסם הערב, בו נראה עו"ד שרון אפק כשהוא יוצא מביתה של הפצ"רית לשעבר. העיתוי של המפגש, המתרחש בעיצומן של חקירות רגישות הנוגעות למערכת הביטחון וללוחמי צה"ל, עורר ביקורת חריפה מצד נבחרי ציבור.

על פי הטענות שעלו בתחקיר ובבסיס התלונה, קיומן של פגישות בפורום כזה ובנסיבות הללו מעלה חשש כבד לתיאום עמדות ולפגיעה בטוהר ההליך החקירתי.

ח"כ קרויזר הבהיר עם הגשת התלונה כי מדובר בצעד הכרחי להגנה על שלטון החוק ועל אמון הציבור במערכת המשפט. לדבריו, המראות שנחשפו בתחקיר מחייבים בדיקה מעמיקה של המשטרה כדי לוודא שלא נעשה שיבוש הליכי חקירה.

קרויזר דורש מהמשטרה לפתוח בחקירה ולזמן אף את היועמ"שית שלטענתו היא זו ששלחה את אפק ליועמ"שית.