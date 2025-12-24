בזמן ששופטי העליון אסרו במפורש על בכירי הייעוץ המשפטי להתקרב לחקירת הפצ"רית לשעבר מחשש לניגוד עניינים – המשנה ליועמ"שית נתפס יוצא מביתה של החשודה תוך שהוא מסתיר את פניו

על פי דיווחו של מוטי קסטל, הבוקר (רביעי), סמוך לשעה 09:30, ביקר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, שרון אפק, בביתה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי. אפק, שכיהן בעבר כפרקליט הצבאי הראשי ואף העביר את תפקיד הפצ"רית לתומר-ירושלמי, שהה בביתה שברחוב הפרחים 5 ברמת השרון במשך כשעה וחצי.

עדת ראייה סיפרה: "הוא הלך לכיוון הבניין של הפצ"רית, אנחנו המשכנו הלאה. אחרי כשעה וחצי הוא יצא משם, וכנראה איזה רכב חיכה לו". צלם חדשות 14 שניגש לאפק עם יציאתו מהמקום מסר כי אפק "הגיב בהפתעה והסתיר את פניו".

כזכור, עם התפוצצות פרשת הפצ"רית, שופטי בג"ץ שהשתתפו בהרכב שדן בנושא הבהירו כי קיימת מניעות של הייעוץ המשפטי לממשלה והפרקליטות מלעסוק בפיקוח על החקירה. השופטת יעל וילנר כתבה בהחלטתה: "בנסיבות אלו, קיים קושי ממשי להפקיד את הפיקוח על החקירה בידי בכירי הייעוץ המשפטי לממשלה". השופט אלכס שטיין הוסיף: "במקרה זה, מניעות מלטפל בחקירה חלה לא רק על היועצת המשפטית לממשלה, אלא, להערכתי, גם על הגורמים הבכירים בפרקליטות המדינה שמרכיבים את סביבתה הקרובה. מדובר במניעות רחבת היקף, אשר מנקודת ראות של נראות ציבורית ושל מראית פני הצדק, עולה כדי מניעות מוסדית".

למרות האמור בפסיקת בג"ץ, נמסר לבית המשפט כי משנים ליועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מעורבים בכתיבת תגובות וחוות דעת בתיק. על רקע זה, ביקורו של אפק בביתה של תומר-ירושלמי מתקיים בעוד החקירה בעניינה טרם הסתיימה.

מטעמו של שרון אפק נמסר בתגובה: "מדובר בביקור על רקע היכרות אישית. שרון אפק לא טיפל בתיק החקירה".