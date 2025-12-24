על פי דיווחו של מוטי קסטל, הבוקר (רביעי), סמוך לשעה 09:30, ביקר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, שרון אפק, בביתה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי. אפק, שכיהן בעבר כפרקליט הצבאי הראשי ואף העביר את תפקיד הפצ"רית לתומר-ירושלמי, שהה בביתה שברחוב הפרחים 5 ברמת השרון במשך כשעה וחצי.
עדת ראייה סיפרה: "הוא הלך לכיוון הבניין של הפצ"רית, אנחנו המשכנו הלאה. אחרי כשעה וחצי הוא יצא משם, וכנראה איזה רכב חיכה לו". צלם חדשות 14 שניגש לאפק עם יציאתו מהמקום מסר כי אפק "הגיב בהפתעה והסתיר את פניו".
כזכור, עם התפוצצות פרשת הפצ"רית, שופטי בג"ץ שהשתתפו בהרכב שדן בנושא הבהירו כי קיימת מניעות של הייעוץ המשפטי לממשלה והפרקליטות מלעסוק בפיקוח על החקירה. השופטת יעל וילנר כתבה בהחלטתה: "בנסיבות אלו, קיים קושי ממשי להפקיד את הפיקוח על החקירה בידי בכירי הייעוץ המשפטי לממשלה". השופט אלכס שטיין הוסיף: "במקרה זה, מניעות מלטפל בחקירה חלה לא רק על היועצת המשפטית לממשלה, אלא, להערכתי, גם על הגורמים הבכירים בפרקליטות המדינה שמרכיבים את סביבתה הקרובה. מדובר במניעות רחבת היקף, אשר מנקודת ראות של נראות ציבורית ושל מראית פני הצדק, עולה כדי מניעות מוסדית".
למרות האמור בפסיקת בג"ץ, נמסר לבית המשפט כי משנים ליועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מעורבים בכתיבת תגובות וחוות דעת בתיק. על רקע זה, ביקורו של אפק בביתה של תומר-ירושלמי מתקיים בעוד החקירה בעניינה טרם הסתיימה.
מטעמו של שרון אפק נמסר בתגובה: "מדובר בביקור על רקע היכרות אישית. שרון אפק לא טיפל בתיק החקירה".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
1 דיונים
אשר
מה שמדהים בדיווח המטופש הזה הוא שבית המשפט אסר על בכירי הייעוץ המשפטי להתקרב לחקירת הפצ"רית לשעבר והם באמת לא התקרבו לחקירה (שהסתיימה בשבוע שעבר). אבל, איך להיפגש עם הפצרי"ת...
מה שמדהים בדיווח המטופש הזה הוא שבית המשפט אסר על בכירי הייעוץ המשפטי להתקרב לחקירת הפצ"רית לשעבר והם באמת לא התקרבו לחקירה (שהסתיימה בשבוע שעבר). אבל, איך להיפגש עם הפצרי"ת זה התערבות בחקירה? ליתר ביטחון, בית המשפט הגדיר במדוייק עם מי אסור לה להיפגש (חשודים, עדים ומתלוננים). בערוץ 14 (ולא בפעם הראשונה) עשו סלט כדי להאכיל את הצופים בפייק-חשיפה.המשך 21:58 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
פיטפוטין
תמשיכו להיתמם ולחשוב שהוא הגיע לדבר איתה על מזג האויר סתם ככה באמצע היום. אבל רואים לכם העם לא מטומטם הם ממשיכים לשבש אבל זה לא יעזור כלום, גלוש תצא הביתה בבושת פנים. ואחריה כל עוכרי ישראל שהורסים את המדינה22:56 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רותי
צריך להתנהג כמו רוה''מ בקשר לפלדשטיין - ''אף אחד מלשכתי לא נעצר ולא נחקר'' פחחח22:42 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מכונת הרעל של סרוגים - פרסום הכתובת פשע - ניסתה להתאבד
"אז איך אתה ישן בלילה עיתונאי קטן שלי איך אתה נרדם על מה אתה חולם בלילה אחרי שפיכת הדם איך אתה נרדם בן אדם" - זה אתר דתי אלק? -הפצרית...
"אז איך אתה ישן בלילה עיתונאי קטן שלי איך אתה נרדם על מה אתה חולם בלילה אחרי שפיכת הדם איך אתה נרדם בן אדם" - זה אתר דתי אלק? -הפצרית ניסתה להתאבד ואתם פרסמתם את כתובתה. מכונת הרעל של סרוגים - ניסתה להתאבד - הדם על ידכם. עוכרי ישראל. עכשיו ברור למה שונאים יהודים בעולם. "אין אתה ישן בלילה עיתונאי קטן שליהמשך 22:37 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צדק צדק תרדוף
משתינים על כולם מהמקפצה.. ואנחנו לא רואים ולא מרגישים.. מי יחקור את החוקרים מי ישפוט את השופטים מי יתלה את נתליין08:04 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דר
אין כמו תיאום עמדות בין היועמשית לפצרית דרך באי כוח. תהנו שם במגדל. חבל שהמשכורות שלכם באות מאיתנו.05:22 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאיר
הזבל צף02:31 25.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רותי
צריך להתנהג כמו רוה''מ בקשר לפלדשטיין - ''אף אחד מלשכתי לא נעצר ולא נחקר'' פחחח22:42 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מכונת הרעל של סרוגים - פרסום הכתובת פשע - ניסתה להתאבד
"אז איך אתה ישן בלילה עיתונאי קטן שלי איך אתה נרדם על מה אתה חולם בלילה אחרי שפיכת הדם איך אתה נרדם בן אדם" - זה אתר דתי אלק? -הפצרית...
"אז איך אתה ישן בלילה עיתונאי קטן שלי איך אתה נרדם על מה אתה חולם בלילה אחרי שפיכת הדם איך אתה נרדם בן אדם" - זה אתר דתי אלק? -הפצרית ניסתה להתאבד ואתם פרסמתם את כתובתה. מכונת הרעל של סרוגים - ניסתה להתאבד - הדם על ידכם. עוכרי ישראל. עכשיו ברור למה שונאים יהודים בעולם. "אין אתה ישן בלילה עיתונאי קטן שליהמשך 22:37 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר
מה שמדהים בדיווח המטופש הזה הוא שבית המשפט אסר על בכירי הייעוץ המשפטי להתקרב לחקירת הפצ"רית לשעבר והם באמת לא התקרבו לחקירה (שהסתיימה בשבוע שעבר). אבל, איך להיפגש עם הפצרי"ת...
מה שמדהים בדיווח המטופש הזה הוא שבית המשפט אסר על בכירי הייעוץ המשפטי להתקרב לחקירת הפצ"רית לשעבר והם באמת לא התקרבו לחקירה (שהסתיימה בשבוע שעבר). אבל, איך להיפגש עם הפצרי"ת זה התערבות בחקירה? ליתר ביטחון, בית המשפט הגדיר במדוייק עם מי אסור לה להיפגש (חשודים, עדים ומתלוננים). בערוץ 14 (ולא בפעם הראשונה) עשו סלט כדי להאכיל את הצופים בפייק-חשיפה.המשך 21:58 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
פיטפוטין
תמשיכו להיתמם ולחשוב שהוא הגיע לדבר איתה על מזג האויר סתם ככה באמצע היום. אבל רואים לכם העם לא מטומטם הם ממשיכים לשבש אבל זה לא יעזור כלום, גלוש תצא הביתה בבושת פנים. ואחריה כל עוכרי ישראל שהורסים את המדינה22:56 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר