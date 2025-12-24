העיתונאי אברהם חסון מדווח כי מפלגת "הציונות הדתית" הגישה הצעה מפתיעה לתת-אלוף במילואים עופר וינטר להצטרף לשורותיה. הפנייה לוינטר מגיעה כחלק ממהלך רחב יותר של המפלגה לגיוס דמויות ביטחוניות

העיתונאי אברהם חסון מדווח היום (רביעי) כי מפלגת "הציונות הדתית" פנתה לתת-אלוף במילואים עופר וינטר בהצעה להצטרף לשורותיה ולהוביל את הרשימה בבחירות הקרובות. על פי הדיווח, המהלך הוא חלק מניסיון של יו"ר המפלגה, בצלאל סמוטריץ', לרענן את השורות בדמויות ביטחוניות וציבוריות בולטות.

על פי גורמים המעורים בפרטים, במסגרת המגעים הובעה נכונות מצד הנהגת המפלגה לוויתורים מרחיקי לכת כדי להבטיח את הצטרפותו של וינטר. בין האפשרויות שנבחנו הייתה הצבתו של וינטר במקום הראשון ברשימה לכנסת, בעוד שיו"ר המפלגה המכהן, בצלאל סמוטריץ', יישאר עם התיק הבכיר בממשלה.

עוד באותו נושא סמוטריץ': "מצפה מנתניהו לחזור מארה"ב עם החלטה על ריבונות" 13:27 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

למרות ההצעה הנדיבה, נכון לעכשיו המהלך לא הבשיל לכדי הסכם. המגעים הופסקו לאחר שוינטר בחר להשיב בשלילה להצעה ולהישאר מחוץ למערכת הפוליטית בשלב זה.

מצביקה מור ועד עופר וינטר

הפנייה לוינטר מגיעה בהמשך לניסיונות נוספים של "הציונות הדתית" לגייס דמויות המזוהות עם הציבור הדתי-לאומי והימין הביטחוני. לאחרונה דווח כי נעשתה פנייה דומה גם לצביקה מור, אביו של איתן מור המוחזק בשבי חמאס, בהצעה להשתלב ברשימת המפלגה.

על אף המידע המפורט מצד הגורמים הפוליטיים, שני הצדדים המעורבים מכחישים בתוקף את קיום המגעים.*תת-אלוף במיל' עופר וינטר מסר בתגובה: "בזמן שחמאס וחיזבאללה עדיין על הרגליים, בזמן שהאויב מרים ראש ביו"ש, ובזמן שהגבולות בירדן ובמצרים פרוצים להברחות, אני סבור שיש לעסוק יותר בביטחון ישראל וסגירת הגבולות ופחות בפוליטיקה וסגירת רשימות. לעניין הפנייה המדוברת – לא היה ולא נברא".

מלשכת שר האוצר נמסר באופן דומה:"לא היה, לא נברא ולא משל היה".