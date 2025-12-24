משרד הכלכלה בחר בתנועת הנוער אריאל, לה יש מוסדות נפרדים לתנועה מובילה בשוויון נשים בתעסוקה. "הבחירה מרגשת ומוכיחה כי תנועה ששורשיה נטועים בערכי התורה, מצליחה ליישם אותם גם בתוך הבית פנימה וגם במקום העבודה"

כבוד למגזר. בטקס חגיגי שנערך היום (ד) במשרד הכלכלה והתעשייה בהשתתפות בכירי המשרד נבחרה תנועת הנוער "אריאל" לקבלת אות "העסקה בשוויון". האות והפרס הוענקו על ידי שר הכלכלה והתעשייה ח"כ ניר ברקת, וחברות וחברי ועדת הבחירה לנציגות התנועה סמזכ"לית אריאל מיה אלוש לביא ולמנהלת המשרד מעין יצחק פור.

תנועת הנוער אריאל נבחרה בין 17 הארגונים המובילים בישראל בשוויון תעסוקתי מתוך כ-350 ארגונים מהמובילים במשק שהגישו מועמדות. התנועה, המפעילה פריסה רחבה של כ-170 סניפים בכל רחבי הארץ, הוכרה כמודל לשוויון וקידום נשים וסביבת עבודה גמישה ותומכת.

חברי הוועדה הדגישו כי אריאל מקדמת שוויון הזדמנויות מלא ומאפשרת מודל עבודה מותאם אישית הכולל שעות עבודה גמישות המותאמות לאימהות ומאפשרת עבודה מהבית במידת הצורך.

בנימוקי הבחירה צוין כי מעבר לגמישות התעסוקתית, התנועה משקיעה באופן אקטיבי בהכשרת צוות הנשים ובהבניית סביבת עבודה תומכת, מוגנת ומעצימה. השילוב בין ניהול מערך ארצי מסועף לבין שמירה על רווחת העובדות והעובדים הציב את התנועה בשורה הראשונה של הארגונים בישראל.

מהנהלת תנועת אריאל נמסר: "הבחירה בנו, מתוך מאות ארגונים גדולים במשק, מרגשת ומוכיחה כי תנועה ששורשיה נטועים בערכי התורה, מצליחה ליישם אותם גם בתוך הבית פנימה וגם במקום העבודה. אנו גאים להוביל תרבות ארגונית שרואה בנשים כוח מוביל ומשפיע, ומחויבים להמשיך ולספק סביבה המאפשרת לכל עובדת לצמוח ולהצליח."