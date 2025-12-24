כוחות משמרות המהפכה האיראניים השתלטו על מכלית נפט במפרץ, בטענה להברחת 4 מיליון ליטר דלק. באיראן מגדירים זאת מבצע מודיעיני מדויק, והמתיחות הימית באזור גוברת

כוחות ימיים של משמרות המהפכה האיראניים השתלטו בכוח על מכלית נפט ששטה במים בינלאומיים באזור המפרץ הפרסי, באיראן סירבו למסור את פרטי הספינה אך טענו שההשתלטות בוצעה כחלק מ"מבצע מודיעין מדויק".

על פי דיווח של סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, משמרות המהפכה השתלטו על כלי שיט שנשא כ־4 מיליון ליטרים של דלק מוברח, זאת לטענת טהרן. בדיווח נמסר כי על סיפון המכלית שהו 16 אנשי צוות זרים, וכי היא יורטה בזמן שעשתה את דרכה החוצה מהמים הטריטוריאליים של איראן אל עבר המפרץ הערבי.

מפקד בכיר בכוח הימי של משמרות המהפכה מסר כי ההשתלטות בוצעה לאחר איסוף מודיעיני מוקדם, וכי מדובר ב“פעולה כירורגית” שנועדה לסכל פעילות הברחה רחבת היקף. לדבריו, כלי השיט הועבר לנמל איראני, והחקירה בנוגע לנסיבות ההפלגה ולבעליו של המטען בעיצומה.