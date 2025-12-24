עשרות מגישי גלי צה"ל וגלגל"צ המועסקים כיועצים קיבלו הערב הודעה כי העסקתם תוקפא כבר משבוע הבא בהנחיית משרד הבטחון.

בהודעה שנששחה מטעם עובדי התחנה נמסר כי "לוח השידורים של התחנה יחווה פגיעה דרמטית – זהו פירוק בפועל של התחנה, החל מהשבוע הקרוב עקב הנחיית משרד הבטחון".

בעקבות ההאצה בסגירת גל"צ, נשיא העליון השופט עמית הודיע שיתן תוך מספר ימים החלטה בבקשה לצו ביניים בנושא.