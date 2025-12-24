לשכת ראש הממשלה פרסמה סרטון AI בו נראים נתניהו וטראמפ מטיסים את המפציץ החמקן שתקף באיראן.

זרוע הדוברות של לשכת ראש הממשלה פרסמה סרטון AI קומי, בו נראים הנשיא דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו זה לצד זה, מטיסים את המפציץ החמקני B2, שתקף את אתרי הגרעין באיראן, במה שנראה כרמז עבה למשטר האייתולות.

בסרטון ניתן לראות את המפציץ החמקן מסוג B2, אותו כלי טיס אסטרטגי שביצע את התקיפות החשאיות נגד תוכנית הגרעין האיראנית, במסגרת מבצע "פטיש חצות" של הצבא האמריקאי.

בסרטון ניתן לראות את ראש הממשלה נתניהו, יחד עם נשיא ארצות הברית טראמפ יושבים בקוקפיט של המפציץ החמקן, ככל הנראה בדרכם לטהראן לסיבוב שני.