השירות המטארולוגי מתייחס לתחזיות של המודלים השונים ועושה סדר בדיווחים לקראת סוף השבוע החורפי שבפתח: "אירוע משמעותי בפתח"

על פי הודעת השירות המטאורולוגי: "אירוע גשם משמעותי נוסף בפתח וגם הוא ילווה בהצפות ושיטפונות, כנראה אף משמעותיים, באזורים רבים במרכז הארץ".

גשם, לפנות בוקר, בחיפה. צילום - עומרי סלנר

בשירות מדגישים כי "הגשם יחזור בשבת משעות הבוקר וירד בצפון ובמרכז. ביום ראשון הוא יתחזק והמחצית הראשונה של יום ראשון תהיה גשומה עם עוצמות גשם חזקות ומלווה בשיטפונות והצפות בחוף המרכזי והדרומי, בשומרון ובהרי ירושלים. שיטפונות צפויים גם במדבר יהודה ונחלי ים המלח ועד לצפון הנגב".