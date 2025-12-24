שני מטבעות זהב וטבעת עדינה נחשפו באתר ההיסטורי שבצפון המדבר, השופכים אור חדש על חיי הנזירות הביזנטית באזור. הממצאים התגלו במהלך עבודות שימור של המנהל האזרחי, שנועדו להגן על האתר משוד עתיקות ולהכשירו לקהל הרחב

חורבת הורקניה, אחד האתרים הארכיאולוגיים המרתקים והמבודדים ביותר בצפון מדבר יהודה, ממשיכה לספק דרישת שלום מהעבר. בעבודות חפירה ומחקר שנערכו לאחרונה באתר, נחשפו ממצאים נדירים המעידים על עושר ופעילות דתית ענפה בתקופה הביזנטית: שני מטבעות זהב מסוג "סולידוס" וטבעת זהב עדינה ומעוטרת.

הגילויים נחשפו במסגרת עבודות חפירה, מחקר ושימור המתבצעות באתר בשיתוף צוותים אקדמיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ובהובלת יחידת קמ"ט ארכאולוגיה במנהל האזרחי. העבודות נועדו לשמר את האתר ולהגן עליו, לאחר שנפגע בשנים האחרונות משוד עתיקות, וכן לקדם את הכשרתו לפתיחה מבוקרת לציבור.

עוד באותו נושא כד חרס ובו 4 מטבעות זהב נחשף במעלית הכותל 11:48 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

חורבת הורקניה היא אתר ארכיאולוגי רב־שכבתי, שנוסד בסוף התקופה ההלניסטית ושימש לאורך הדורות כמבצר ובהמשך כאתר פעיל בתקופות הרומית וההרודיאנית. בתקופה הביזנטית, עם התפתחות נזירות מדבר יהודה, נוסד במקום מנזר נוצרי המיוחס לפעילותו של האב סבאס, ממייסדי הנזירות המדברית, אשר פעלה באזור במשך מאות שנים.

בין הממצאים שנחשפו נמצאו שני מטבעות זהב מסוג סולידוס, הנושאים את דמותו של הקיסר הביזנטי הרקליוס, וכן טבעת זהב עדינה. ממצאים אלה מחזקים את ההערכה כי חורבת הורקניה הייתה חלק בלתי נפרד מהמרחב הדתי והנזירי שפעל במדבר יהודה בתקופה הביזנטית.

קמ״ט ארכאולוגיה במנהל האזרחי, בנימין הר־אבן, התייחס לחשיפה ואמר: "הממצאים שנחשפו בחורבת הורקניה משקפים פרק חשוב מהתקופה הביזנטית ומהמסורת הנוצרית הקדומה באזור". לדבריו, "המטבעות והטבעת שנמצאו באתר הם ממצאים חריגים באיכותם, ומעידים על נוכחות מבוססת ופעילה במקום בתקופה הביזנטית".

הר־אבן הוסיף כי העבודות באתר מתקיימות כחלק ממאמץ רחב לשימור אתרי מורשת: "לאחר פגיעות חוזרות באתר בעקבות שוד עתיקות, אנו פועלים לשימורו, להגנתו ולהכשרתו לביקור ציבורי מבוקר, תוך שמירה על ערכיו הארכיאולוגיים".

עוד ציין: "כגוף הפועל באזור ומופקד על שמירת המורשת ההיסטורית, יחידת קמ״ט ארכאולוגיה רואה חשיבות בשימור וחקר אתרים מכל התקופות והקהילות שפעלו כאן לאורך הדורות, במטרה לאפשר מחקר ולהנגיש את העבר לציבור הרחב".

החשיפה בהורקניה מצטרפת לשורת מיזמים שמובילה יחידת קמ״ט ארכאולוגיה במנהל האזרחי בשיתוף מוסדות אקדמיים, הכוללים חפירות, תיעוד ושימור, לצד פעולות יזומות להגנה על אתרי מורשת היסטוריים ברחבי האזור.