לשכת ראש הממשלה הודיעה כי מוקדם יותר היום, משלחת ישראלית בראשות מתאם השבויים והנעדרים, תא״ל (מיל׳) גל הירש לקהיר. יחד עם צוותים מצה״ל, שב״כ והמוסד, במטרה ללחוץ להזרתו של החלל החטוף האחרון ברצועה, רני גואילי ז"ל.
מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בשעות הבוקר המוקדות, נשלח צוות בראשותו של הירש, יחד עם גורמים מצה"ל, שב"כ והמוסד אל בירת מצרים, קהיר.
הירש והצוות קיימו סדרת פגישות עם מציגי המדינות המתווכת ובכירים בתהליכי המשא ומתן.
הצוות הישראלי התמקד במאמצים המבוצעים והפעולות בשטח להשבתו של החטוף החלל, רס״ר רני גואילי ז״ל.
