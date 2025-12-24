בעוד הקואליציה סוערת סביב הצבעתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בעד נישואים אזרחיים, ח"כ דן אילוז (הליכוד) בוחר להציב "תמרור עצור" לשותפות החרדיות. בהודעה חריפה שפרסם היום (רביעי), הבהיר אילוז כי הליכוד אינו מתכוון להתקפל בפני הלחצים של 'דגל התורה' וש"ס.
"הליכוד היא מפלגה ליברלית"
אילוז בחר להשתמש במילים נחרצות כדי להזכיר לשותפיו הקואליציוניים את יחסי הכוחות: "תזכורת למי שהתבלבל: הליכוד היא מפלגה לאומית וליברלית, ציונית ומסורתית – לא סניף של דגל התורה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מייצג את ה-DNA שלנו נאמנה".
המשבר הנוכחי החל כאשר יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, הצביע בעד הצעת חוק לנישואים אזרחיים – צעד שנתפס בקרב המפלגות החרדיות כהפרה בוטה של המשמעת הקואליציונית ושל הסטטוס-קוו בענייני דת ומדינה.
בתגובה, פתחו סיעות "דגל התורה" וש"ס במתקפה חזיתית נגד אוחנה, הכריזו כי לא יתמכו בו שוב לתפקיד יו"ר הכנסת ואף העלו מחדש את אחריותו לאסון מירון, כשהם מביעים חרטה על כך שבכלל נעתרו לבקשת הליכוד למנותו לתפקיד מלכתחילה
שירי מנתניה
הליכוד מייצגת את ההשתמטות וההפליה בין דם לדם, כבר הרבה מאוד שנים. הליכוד משיקולים אסטרטגיים, בחרה במנדטים של החרדיות, היות שקצב הילודה בכתות החרדיות גבוהה מאוד, הליכוד מבטיחה את עתידה. מבחינת הליכוד...
הליכוד מייצגת את ההשתמטות וההפליה בין דם לדם, כבר הרבה מאוד שנים. הליכוד משיקולים אסטרטגיים, בחרה במנדטים של החרדיות, היות שקצב הילודה בכתות החרדיות גבוהה מאוד, הליכוד מבטיחה את עתידה. מבחינת הליכוד יש מלך ויש משרתים: המלך הוא ביבי והמשרתים הם המילואימניקים.המשך 18:25 24.12.2025
