כשפייסבוק וטלוויזיה נפגשים: בשנים האחרונות בר אלמליח עושה פרויקטים רבים, הרבה מעבר לדף הפופולארי "הפשוטע". עכשיו הוא מפתיע גם בתפקיד אורח בסדרה זגורי אימפריה

הערב (חמישי) שודר ב-HOT פרק הבכורה בעונה השלישית של הסדרה "זגורי אימפריה". מעריצי הסדרה חיכו לעונה החדשה למעלה מעשור, ואחרי ציפייה רבה היא סוף סוף פה. מי שהפתיע בתפקיד אורח הוא בר אלמליח, ואם השם לא מצלצל לכם מוכר נעשה את זה יותר פשוט: הפשוטע.

העונה החדשה עם הדמויות הוותיקות

בפרק הראשון של הסדרה אנחנו חוזרים לכל הדמויות האהובות של משפחת זגורי, לא כולל משה איבגי שגילם את אלברט (בבר) זגורי. ראש המשפחה נעלם, ויויאן מספרת שהוא הכה אותה, וכל הבית מאבד איזון. אנחנו מתעדכנים בנעשה עם הדמויות מאז סוף העונה האחרונה, כדי לגלות כי אבישג עברה לתל אביב, אביאל משתתף בערבי שירה ויוצא עם בחורה שמאלנית.

הפרק עמוס מידע ורגשות, בעיקר לאור העובדה שרבים מהצופים התגעגעו לדמויות הוותיקות. אבל בין הדמויות האהובות מהעונות הקודמות בולטת גם דמות חדשה: הפשוטע.

זה לא סוד שבר אלמליח, אשר יצר את העמודים של הפשוטע בפייסבוק ובאינסטגרם ומתפעל אותם כבר כמה שנים, הפך למעצמה. לצד העבודה על סדרה שיצר בעצמו עבור תאגיד השידור כאן, הוא מגיע ככוכב אורח גם לסדרה האהובה זגורי אימפריה.

בפרק הבכורה, אלמליח מגלם בריסטה בבית קפה תל אביבי, ממנו מבקשת אבישג עזרה אחרי שננעלה מחוץ לדירתה במהלך שטיפת רצפה.