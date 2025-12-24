דלק מוטורס הודיעה על ריקול ל־483 רכבי פורד F-250 ו־F-350 משנות 2021–2022 בשל חשש להתנתקות מסיט אוויר בחלון הגג; אי־ביצוע התיקון ימנע חידוש רישיון

חברת הרכב הפופולרית פורד הכריזה על ריקול של מספר דגמי רכבים, שמכרה החברה בשנים האחרונות. כאשר על פי הודעת החברה קיימת אפשרות של התנתקות של מסיט אוויר מגג הרכב.

יבואנית רכבי פורד בישראל, דלק מוטורס, פרסמה הודעת ריקול חריגה הקוראת לתיקון 483 רכבים מדגמי F-250 ו-F-350, מטווח ייצור השנים 2021–2022. לפי ההודעה, הקריאה לתיקון נועדה לטפל בחשש כי מסיט האוויר בחלון הגג עלול להשתחרר ולהתנתק מהרכב במהלך הנסיעה.

במסגרת הריקול תתבצע בדיקה של תופסי מסיט האוויר, והידוקם או חיזוקם במידת הצורך – בהתאם להנחיות היצרן. משך העבודה מוערך בכשעתיים, והיא תבוצע ללא עלות במרכזי השירות המורשים של פורד בישראל. בדלק מוטורס ציינו כי הודעה רשמית תישלח בדואר לכל בעלי הרכבים הרלוונטיים עם הגעת החלפים המשופרים למוסכים.

עוד באותו נושא ריקול לעוגיות הפופולריות: "חשש להימצאות חומצה בכמות גבוהה" 20:40 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

עוד נמסר כי בעל רכב שלא ישלים את הקריאה החוזרת בתוך חצי שנה ממועד ההודעה – לא יוכל לבצע העברת בעלות, ו־משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב. זאת בהתאם לתקנה 306 (א' ו־ג') לתקנות התעבורה.