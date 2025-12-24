מזג אוויר מתהפך: תחול ירידה ניכרת בטמפ' ויהיה קר מהרגיל. יירדו גשמים חזקים בכל הארץ מלווים ברוחות וסופות רעמים. הצפות ושטפונות צפויים בכל רחבי הארץ. שלג ירד בחרמון.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון ובשומרון.
יום שישי: מעונן חלקית. צפויה ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמישור החוף יתכן גשם מקומי קל. משעות הערב הגשם יתפשט בהדרגה למרכז הארץ ויתחזק.
יום שבת: בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב ירד גשם מקומי. ינשבו רוחות מערביות חזקות. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחרמון ירד שלג. לקראת לילה הגשם יתחזק וילווה בסופות רעמים וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח ובלילה גם לאורך מישור החוף חשש קל להצפות.
יום ראשון: במהלך הבוקר מצפון הארץ ועד צפון הנגב יוסיף לרדת גשם לפרקים ויתכנו סופות רעמים יחידות. ינשבו רוחות מערביות חזקות. בנחלי המזרח חשש לשיטפונות, ולאורך מישור החוף חשש קל להצפות. לקראת הצהרים הגשם יחלש ויתמעט בהדרגה. בחרמון ירד שלג. קר.
