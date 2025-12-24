"מה עם תאג"ד?": דין מירושניקוב חוזר לגעגוע לפולצ'ק, משתף חוויות מהצילומים, מספר על הרמיקס ל"הכול כלול" ומתרגש לקראת הקאמבק הקרב ובא

אחרי חמש שנים של ציפייה, שמועות וגעגוע – תאג"ד שוב על הפרק. בריאיון לחדשות סרוגים, דין מירושניקוב, שגילם את פולצ'ק האהוב, מספר על ההתעוררות המחודשת סביב הסדרה, על הרמיקס לשיר "הכול כלול" – ועל התקווה לבשורות טובות כבר בקרוב.

צפו בראיון עם דין מירושניקוב לסרוגים

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הראיון עם דין מירושניקוב.

"אין לי יותר מדי פרטים – אבל אנחנו חיוביים"

מירושניקוב מבהיר כבר בתחילת הריאיון: אין עדיין הודעה רשמית על חזרה סגורה ומוחלטת. "לפני בערך שלושה חודשים החלטתי לחדש את השיר ,הכול כלול', לעשות לו רמיקס, כי אני כל הזמן מקבל את השאלה – מתי תאג"ד חוזרת?", הוא מספר. לדבריו, רק לאחרונה התקבלה פנייה מ-yes: "רק לאחרונה קיבלנו הודעה מ-yes, בוא נראה לאן זה זורם. אנחנו חיוביים".

פולצ'ק חוזר? "אם כן – הוא כבר מילואימניק"

כששואלים אותו אם התגעגע לדמות שכבשה את המסך, הוא מחייך ושואל: אתם התגעגעתם לפולצ'ק?

ואם הוא אכן יחזור? מירושניקוב כבר מדמיין גרסה עדכנית: "אני חושב שאם פולצ'ק יהיה – הוא יגיע כבר מילואימניק. אבל לך תדע, יש עוד המון".

החברות עם בן לולו – והשטויות על הסט

הרעיון לרמיקס הגיע, בין היתר, מהקשר הקרוב עם אור אדרי (בן לולו). "אור ואני חברים ממש טובים, ואני מתעסק הרבה במוזיקה. בכל מקום שואלים אותי 'מה עם תאג"ד?'. אז אמרתי – נחדש את השיר, נעשה קליפ כיפי. תמיד כיף לי לראות את פולצ'ק ובן לולו עושים שטויות יחד".

גם מאחורי הקלעים לא היה שקט: "בעונה הראשונה בנו ממש בסיס בשבילנו, לכל אחד היה חדר. אני ואור היינו מעירים, מפחידים, עושים שטויות בין הסטים. זו הייתה אווירה של חברים טובים – ורואים את זה על המסך".

"עשינו משהו שכל המגזרים אהבו"

מעבר להצלחה הטלוויזיונית, מירושניקוב מדגיש את ההשפעה הערכית של הסדרה: "עשינו משהו שכל המגזרים בישראל אהבו. זו סדרה שגם תרמה לצבא – אני זוכר שאחרי העונה הראשונה הגיוס לקרבי, לחובשים ולפרמדיקים עלה ב־80-90%. אם בזכות האמנות שלנו אנחנו מצליחים להביא ערכים – זה הדבר שאני הכי דוגל בו".

ואנקדוטה קטנה מהרחוב

אחת התגובות המפתיעות שקיבל אחרי השידור: "פעם ראשונה שזיהו אותי כפולצ'ק חשבו שאני דתי. שאלו אותי 'מה, אתה לא דתי?'. בשבילי זו הייתה המחמאה הכי גדולה – סימן שההעברתי את הדמות כמו שצריך".

אז מה הלאה?

מירושניקוב מסכם באופטימיות זהירה: "2026 אנחנו כבר מעבר לפינה. מקווה מאוד עם בשורות ממש ממש טובות".

פולצ'ק אולי עוד לא קיבל צו 8 רשמי – אבל אם לשפוט לפי הגעגוע, הרמיזות והלחץ מהקהל, החזרה של תאג"ד מרגישה קרובה מתמיד.