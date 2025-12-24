דרמה בכנסת: חברי הכנסת מהליכוד פנו לקצין הכנסת ודיווחו כי קיבלו אינדיקציות לכך שמכשירי הנייד שלהם נפרצו ותוכנם דלף לרשת האפלה. קצין הכנסת פתח בבדיקה מול גורמי הביטחון

חברי הכנסת משה סעדה וטלי גוטליב (הליכוד) עדכנו בשעות האחרונות את קצין הכנסת, ניצב יובל חן, על חשד חמור לפיו מכשירי הטלפון הניידים שלהם נפרצו על ידי גורמים עוינים. על פי הדיווח של העיתנואי יהודה שלזינגר, מידע שנשאב מהמכשירים החל להיות מופץ בפורומים שונים ב"דארק-נט".

הפנייה לקצין הכנסת הגיעה לאחר שחברי הכנסת קיבלו מידע מפורט המעיד על כך שחומרים אישיים או מקצועיים מתוך המכשירים שלהם דלפו החוצה. בשלב זה לא ברור מהו היקף המידע שהופץ, האם מדובר בתכתובות וואטסאפ, מסמכים או תמונות, ומי עומד מאחורי הפעולה – האם מדובר בהאקרים על רקע פלילי או במתקפת סייבר מדינתית.

קצין הכנסת פתח בבדיקת האירוע מול מערך הסייבר הלאומי וגורמי הביטחון הרלוונטיים, כדי לבחון האם מדובר בפרצה רחבה יותר למכשירי ח"כים נוספים. במקביל, ניתנו לחברי הכנסת הנחיות ראשוניות לאבטחת המידע במכשיריהם.

חברי הכנסת סעדה וטלי גוטליב חברים בוועדות רגישות, בין היתר בוועדת חוקה ובוועדת החוץ והביטחון, עובדה שמעלה את רמת החשש במערכת הביטחון מפני זליגת מידע רגיש שעלול לשמש גורמים עוינים.

כזכור, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודה כי חשבון הטלגרם שלו אכן נפל קורבן למתקפת סייבר. הפריצה, שבוצעה על פי החשד על ידי קבוצת האקרים איראנית המכנה את עצמה "חנדלה", חשפה חומרים רגישים ומביכים הכוללים אלפי התכתבויות אישיות ופוליטיות.