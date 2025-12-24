אחרי פגישה ראשונה עם שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף, זלנסקי חשף את עיקרי תוכנית השלום שמציעה אוקראינה לרוסיה.

נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, נפגש לאחרונה לראשונה עם שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף. בפגישה תיאר זלנסקי את הקווים האדומים של אוקראינה, וכעת חשף את התוכנית המתגבשת לעולם.

זלנסקי מסר כי התוכנית כוללת מסמך בן 20 סעיפים, שגובש בסוף השבוע האחרון בפגישה בין שליחים אמריקאים ואוקראינים בפלורידה. לדבריו, מדובר ב״מסגרת המרכזית לסיום המלחמה״, והתגובה הרוסית צפויה לאחר שוושינגטון תציג בפניה את עיקרי ההצעה.

במוקד התוכנית עומד מזרח אוקראינה, ובפרט אזור דונבאס. זלנסקי הסביר כי אחת האפשרויות הנבחנות היא הקמת אזור מפורז במקום נסיגה רחבה של כוחות אוקראינים, או לחלופין הקמת אזור כלכלי חופשי.

זלנסקי הדגיש כי אוקראינה מתנגדת לנסיגה חד-צדדית, וכל שטח ממנו ייסוגו כוחות אוקראיניים, אם בכלל יישאר בפיקוח ובאחריות אוקראינית.

“יש שתי אפשרויות,” אמר זלנסקי לעיתונאים, “או שהמלחמה נמשכת, או שיש לקבל החלטות קשות בנוגע לאזורים הכלכליים האפשריים.”

עוד נמסר כי התוכנית החדשה מהווה עדכון למסמך קודם בן 28 סעיפים, שגובש לפני מספר שבועות בין וויטקוף לנציגים רוסים, ונחשב אז ככזה שנוטה לדרישות הקרמלין. רוסיה, כך לפי קייב, ממשיכה לדרוש נסיגה אוקראינית מכמעט 20 אחוזים משטח המדינה.

לפי זלנסקי, הסוגיות הרגישות ביותר — ובראשן שאלות הריבונות והטריטוריה יידונו רק ברמת המנהיגים, ומדגיש את דרישתו לפגישה פנים מול פנים עם פוטין.

במקביל, טיוטת ההסכם כוללת ערבויות ביטחוניות רחבות מארצות הברית, מברית נאט"ו וממדינות אירופה, שיחייבו תגובה צבאית מתואמת במקרה של פלישה רוסית נוספת.

בנוסף, ההצעה מעגנת את חיזוק צבאה של אוקראינה לכדי כוח של כ־800 אלף חיילים, סעיף שעל פי זלנסקי "נועד למנוע פלישה חוזרת תוך שנים בודדות".