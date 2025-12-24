בכירים בשורות החמאס מסרבים לקחת אחריות על הפרסת הפסקת האש ברצועה, ואף טענו כי ישראל אחראית למטענים שפצעו את החייל מוקדם יותר היום

בכירים בזרוע הבינלאומית של חמאס מתנערים מההפרה הבוטה של הפסקת האש ברצועה, וטוענים באופן אבסורדי כי ישראל היא זו ששתלה את מטעני הנפץ שפגעו בחיילים ברצועה, וכי הם "העבירו הודעה" למדינות המתווכות.

איש הזרוע החוץ של חמאס, מחמוד מרדאווי, מתנער מפיצוץ המטען ברצועה, וטוען כי ארגון הטרור לא אחראי להפרה המסוכנת של הסכם הפסקת האש.

מרדאווי מגדיל ומוסיף את הטענה ההזויה כי הפיצוץ נגרם: "על ידי מטענים שהוטמנו בשטח על ידי ישראל, העברנו פנייה על כך למתווכות ההסכם".

חמאס ממשיך לפעול באופן ציני, ומנסה להוציא פעולות חוזרות ונשנות כנגד כוחות צה"ל ברצועה ועושה שימוש. על פי דיווחים קודמים של צה"ל חמאס עושה שימוש בילדים למען חדירת הקו הצהוב וניסיונות פגיעה בחיילי צה"ל.