סגן השר כהן טען במליאה כי התקבלה התרעה מסוכן שפעל בעזה בשעות הלילה, אך לדבריו המידע לא הועבר לגורמים הרלוונטיים לפני מתקפת ה־7 באוקטובר

במהלך נאום שנשא היום (רביעי) במליאת הכנסת, תקף סגן השר הכנסת אלמוג כהן את התנהלות שירות הביטחון הכללי בליל מתקפת ה־7 באוקטובר, והפנה טענות קשות כלפי ראש השירות רונן בר.

כהן אמר כי בשעה 03:30 לפנות בוקר, ערב חג וערב שבת, כינס ראש השירות את ראשי האגפים במתקן השירות. לדבריו, מדובר בעיתוי חריג, במיוחד על רקע הטענות שנשמעו לאחר מכן שלפיהן לא התקבל באותו לילה מודיעין אנושי מרצועת עזה.

בנאומו אמר כהן: "ראש השירות, רונן בר, באותו הלילה שבשעה שלוש וחצי לפנות בוקר, כינס את כל ראשי האגפים במתקן השירות, בערב החג, בערב השבת".

כהן טען כי בניגוד לגרסה הרשמית, היה באותה עת סוכן שפעל בתוך רצועת עזה. לדבריו, הדבר לא הוצג לציבור לאחר האירועים. "האיש שאמר שלא היה יומינט מרצועת עזה, לא מספר לאזרחי המדינה שבשעה שלוש וחצי לפנות בוקר, באותו היום הארור והנמהר, היה סוכן בתוך רצועת עזה", אמר.

עוד ציין כהן כי אותו סוכן, שכונה לדבריו "סרדין ירוק", העביר התרעה ממוקדת. "הסוכן הזה התקשר לרכז שלו ואמר לו שיש כינוס של מחבלי הנוח'בה בשלוש וחצי לפנות בוקר במסגדים". כהן הדגיש את חריגות השעה וציין כי תפילת הפאג'ר מתקיימת מאוחר יותר. "תפילת הפאג'ר המוקדמת ביותר מתחילה לקראת השעה חמש ורבע".

את דבריו חתם כהן בשאלות נוקבות באשר להעברת המידע ולמשמעותו. "למה אף אחד לא העביר לנו את המידע הזה? למה היינו צריכים למות שם ברחובות?".