לאחר שמליאת הכנסת הצביעה בעד חוק ועדת החקירה של ח"כ קלנר בקריאה טרומית, האופוזיציה יוצאת נגדה בחריפות. ח"כ ליברמן: "עוד קומבינה פוליטית, הממשלה עסוקה בטיוחים, תיאום גרסאות ובריחה מאחריות"

לאחר שמליאת הכנסת הצביעה בעד חוק ועדת חקירה ממלכתית-לאומית של ח"כ קלנר בקריאה טרומית, האופוזיציה יוצאת נגדה בחריפות.

יו״ר מפלגת ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן כתב ברשת X: "ממשלת ה-7 באוקטובר מנסה להקים ועדת חבלה ממשלתית. הם עסוקים בטיוחים, תיאום גרסאות ובריחה פחדנית מאחריות. במקום ועדת חקירה ממלכתית, עוד קומבינה פוליטית. עם ישראל לא פראייר – הוא דורש לדעת את האמת על הטבח הכי גדול שקרה לעם היהודי מאז השואה. בממשלה הבא נקים ועדת חקירה ממלכתית וכל מי שאשם – ישלם".

חברי הכנסת של יש עתיד קרעו במליאה את הצעת החוק להקמת הוועדה, וח״כ אלעזר שטרן הגיב: "קואליציית החורבן מנסה לקבור את האמת עם ועדת טיוח ולהמשיך לברוח מאחריות, כאילו אזרחי ישראל לא יודעים ולא מבינים. בזמן שמשפחות שכולות זועקות ברחובות ודורשות ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה אמיתית, הממשלה עסוקה בהצלת עורה והדבקות לכיסא. זהו יום חשוך לדמוקרטיה הישראלית. ועדת טיוח לא תצליח לטייח את רשימת חברי ממשלת החורבן של השבעה באוקטובר. לא תצליחו לחמוק מאחריות על האסון הגדול בתולדות המדינה. ההיסטוריה תזכור אתכם".

יו״ר סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה, חה״כ מירב בן ארי: "כל ניסיון של הממשלה לחמוק מהאחריות שלה הוא פגיעה באמת, בזכר הנרצחים, במשפחות השכולות ובזכות של הציבור לדעת מי כשל, מי צריך לתת את הדין וכיצד יש למנוע את האסון הבא. רק ועדה ממלכתית תגיע לחקר האמת והיא תקום, איתם או בלעדיהם".