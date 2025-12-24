האלוף תומר בר נשא נאום תקיף בטקס סיום קורס 191 בבסיס חצרים • בדבריו התייחס לחופש הפעולה המבצעי בכל רחבי המזרח התיכון ולנחישות לסכל איומים קיומיים: "אנו ערוכים לכל התפתחות"

בבסיס חצרים נערך היום (ד') טקס סיום קורס טיס 191, בסימן שנה של לחימה עצימה בכל הגזרות. בנאום מרכזי שנשא מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, הוא התייחס למערכה רחבת ההיקף שניהל החיל בחודשים האחרונים, תוך שהוא שולח מסר הרתעתי ישיר ומהדהד לעבר טהראן.

"אנו טסים בשמי המזרח התיכון בחופש פעולה מלא", הצהיר האלוף בר בפתח דבריו המבצעיים. הוא ציין כי המערכה "עם כלביא" היוותה דוגמה למיצוי כוחו של החיל בשילוב מהלכים מדיניים, ונועדה להרחיק איום קיומי מישראל. "אנו אוכפים ומסירים איומים קיומיים ומתהווים", הדגיש המפקד, "ולא ניתן שהתוכנית להשמדת ישראל תהפוך מרעיון לביצוע. אנו ערוכים לכל התפתחות".

לצד המסרים המופנים החוצה, בחר האלוף בר להתייחס לסוגיות פנימיות רגישות המעסיקות את החיל מאז פרוץ המלחמה. הוא העניק גיבוי מלא ופומבי ללוחמי מערך מסוקי הקרב (המסק"ר), בתגובה לפרסומים שביקרו את תפקודם בשבעה באוקטובר. "לוחמי המערך לקחו חלק במאות התרחשויות באותו בוקר ארור ועשו כמיטב יכולתם תחת אש", אמר, תוך שהוא מוקיע סיקורים שלדבריו התעלמו מהנתונים ומהתחקירים העמוקים שבוצעו. עם זאת, הוא הודה ביושרה כי למרות הגבורה האישית, "באותן שלוש שעות גורליות יכולנו להיות טובים יותר", וציין כי החיל כבר מיישם את לקחי התחקירים.

הנאום שזר בתוכו גם פרידה ממפקדי העבר של החיל, האלופים דן טולקובסקי והרצל בודינגר זכרם לברכה, שהלכו לעולמם לאחרונה. האלוף בר הגדיר אותם כ"ענקי החיל" שעיצבו את התרבות הארגונית והערכית שמאפשרת לחיל לתפקד כיום כגוף חזק ומלוכד בשבע זירות במקביל. הוא הדגיש כי חיל האוויר נותר "חיל של כולם", ממלכתי וערכי, המורכב מנשים וגברים מכל קצוות החברה הישראלית.

לקראת סיום הטקס, בירך מפקד החיל את יורשו המיועד, תת-אלוף עומר טישלר, שמינויו אושר לאחרונה, וקרא לבוגרים הטריים המצטרפים לשורות המבצעיות להוות את "עמוד האש" של המחנה. "בזכות החוסן הזה אנחנו מביאים עידוד, צמיחה ותקווה שכל כך דרושים לכולנו", סיכם האלוף, "כי אין לנו ארץ אחרת".