הקשר האחורי חוזר לישראל לאחר ששיחק כבר ב-2021 מכבי נתניה ומשם עבר תקופה ב־MLS, אינו יחזק את מרכז המגרש של בית״ר ירושלים כבר בימים הקרובים

בית"ר ירושלים הודיעה היום (רביעי) על החתמתו של הקשר האחורי בוריס אינו (ENOW) לשנתיים וחצי, לאחר שהושג הסכם עם די.סי יונייטד על העברתו.

אינו צפוי להצטרף לאימונים כבר בימים הקרובים ולהעמיד עצמו לרשות הצוות המקצועי. במועדון מציינים כי צירופו נועד לחזק את מרכז המגרש ולהעמיק את הסגל בעמדת הקישור האחורי.

הקשר בן ה־24 החל את דרכו באירופה בגיל צעיר, לאחר שזוהה בקמרון ושיחק במחלקות הנוער של פורטו ו־נאנט. בהמשך צבר ניסיון מקצועי והציג סגנון משחק המתאפיין במשמעת טקטית, עבודה ללא כדור ונוכחות פיזית. בעבר שיחק בישראל ב־מכבי נתניה, ולאחר מכן עבר לליגת ה־MLS.

עם החתימה אמר אינו לאתר הרשמי של המועדון כי הוא שמח לשוב לישראל ולהצטרף לבית״ר ירושלים, וציין את הרצון ההדדי שהוביל להשלמת המהלך, וכן את הציפייה לשחק בטדי מול הקהל.

החתמתו מצטרפת להישארתו של כוכב הקבוצה עומר אצילי לעונה נוספת בבית״ר ירושלים, לאחר שהופעלה האופציה להארכת חוזהו.