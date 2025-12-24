הרמטכ"ל אייל זמיר השתתף הערב בטקס סיום קורס טיס 191 ודיבר על החוויה האישית שלו ממבצע עם כלביא.

"בלילה שבין ה-12 ל-13 ביוני הצגתי לקבינט של ממשלת ישראל את התוכנית הסופית לתקיפה באיראן. זו הייתה ישיבה דרמטית. מזכיר הממשלה נשא תפילה לשלום חיילי צה“ל, ההתרגשות הייתה גדולה ותחושה של משהו היסטורי הייתה באוויר החדר הדחוס. הידיים הורמו והמבצע אושר. נסענו בדרך מירושלים לקריה במהירות שיא, ישירות לבור הפיקוד.

שם, בנקודת הזמן ההיסטורית הזו, מצאתי קבוצה של קצינים מסורים שפועלים בקור רוח ובמקצועיות, ונותנים פקודות לעשרות טייסים שחגו כנשרים בשמי המזרח התיכון, מחכים לפקודה הסופית. ברגע האחרון, מטרות זזות. צוותי המודיעין המיומנים מעדכנים, והטייסים בשמי האוויר מתקתקים משימות חדשות".

"אנחנו מוכנים למשימה. אתה יכול לסמוך עלינו!"

הרמטכ"ל הוסיף ותיאר: "תומר ואני מתבוננים זה בזה האישור ניתן. בשעה 02:55 עשרות פצצות פוגעות במטרות בדיוק רב ”עם כלביא“ יוצא לדרך. ומערכת על כל שאירע משם ואילך עם מטוסי תדלוק, ביון, מסוקים בכוננות לחילוץ ולתקיפה, כוחות מיוחדים וצוותי הקרקע – עוד יספרו רבות בספרי ההיסטוריה, אך אומר לכם את השורה התחתונה זרוע האוויר הישראלי, הזרוע האסטרטגית ארוכת הטווח של מדינת ישראל, הייתה במיטבה.

חניכים יקרים, מסע ארוך ומפרך מגיע ברגעים אלה ממש אל קו הסיום. שלוש שנות הכשרה באחד המסלולים המורכבים והמאתגרים בצה“ל, ייחתמו כשכנפי הטיס יוצמדו אל המדים, ומרגע זה המשימה המבצעית הבאה, ועימה האחריות הגדולה להסרת איומים קיומיים על ישראל ולהבטחת קיומה של המדינה היהודית – כבר יהיו שלכם.

במהלך השנה האחרונה פגשתי באנשי חיל האוויר בדת“קים, בחדרי התדריכים, ובבור השליטה. אך רגע אחד, מהשבועות שקדמו למבצע 'עם כלביא', נחרט לי במיוחד. יצאנו למשימה בידיעה שמעטפות ההגנה והנעלמים רבים הם, והחזרה בשלום איננה מובטחת. אולם בחדר התדריכים, לא רחוק מכאן, קיבלתי באותם ימים שיעור בלתי נשכח בעוצמת האנשים שלנו. "אתם מודעים לסיכון. חלק מהמטוסים יופלו וחלקכם לא יחזרו" – אמרתי להם. "אנחנו מוכנים למשימה. אתה יכול לסמוך עלינו!", אמרו הטייסים כולם. ידעתי שעם הרוח הזאת עם הטייסים באוויר והלוחמים המתמרנים בקרקע בעזה ובלבנון – ננצח כל איום".

צה"ל מפיק לקחים ועובר לניצחונות

"מאז מחדל שבעה באוקטובר, לצד כוחות היבשה, חיל האוויר פועל בעוצמה ובהיקפים חסרי תקדים, בזירות קרובות ורחוקות – ומשנה הלכה למעשה את המציאות הביטחונית במזרח התיכון. מתוך השבר הגדול, החיל וצה"ל כולו מתחקרים, מתחקרים את עצמנו באומץ.

הפקת לקחים מערכתית ויישומים בשטח הם עניין מהותי – קיומי. ואין לנו ברירה אחרת נלמד מהכישלון אך לא נשקע בו. אנחנו בצה"ל, בחיל האוויר וביתר המערכים, מיישמים ביחד את הלקחים ונעים בכיוון אחד "קדימה"; אנו משתנים תוך כדי לחימה – ועוברים מכישלון לניצחון.

חיילי צה"ל ומפקדיו, גם בימים אלה ביטחונה של מדינת ישראל איננו מובטח. לצד איומים שהוסרו צומחים איומים חדשים, ובתום סבבים שהסתיימו מבוצעות פעולות היערכות חדשות. המסר הוא חד וברור "לא ינום ולא יישן שומר ישראל". בתגובה לכל ניסיון לפגוע בנו נפעל לפי הכלל "הבא להורגך, השכם להורגו", ונכה את האויב בעוצמה. נפעל בנחישות להסיר כל איום עלינו".