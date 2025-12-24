הזמרת והשחקנית הבריטית, שחוגגת חמש שנות פיכחות מאלכוהול וסמים, מודה: "החלפתי התמכרות אחת באחרת". אחרי שרכשה מכונית פורשה ותיקי יוקרה במיליוני שקלים, היא מבינה שהבעיה עמוקה הרבה יותר. "התחלתי טיפול כדי למלא את החלל"

בעידן שכולו סובב סביב נראות, מפורסמים ורדיפה אחרי עושר, לא חריג לשמוע את צמד המילים "התמכרות לקניות". מי שחשפה בכנות שהיא מתמודדת עם הבעיה היא הזמרת והשחקנית הבריטית, לילי אלן. על פי דיווחים בכלי התקשורת בחו"ל, הכוכבת בת ה-39 חשפה בפרק הפודקאסט שלה כי היא מתמודדת עם התמכרות לקניות אימפולסיביות, ואף מטפלת בכך בדרך מיוחדת.

ה"היי" החדש: פורשה והרמס

אלן מתמודדת עם פרידה וגירושים כואבים מבעלה לשעבר, כוכב "דברים מוזרים" דייוויד הארבור (ג'ים הופר). אחרי הפרידה הוציאה אלבום שמתעסק בנושא, מה שהצליח מאוד בקרב הקהל. ה"היי" מההצלחה הוביל אותה לסדרת רכישות ראוותניות שהדליקו אצלה נורות אדומות.

בין היתר, רכשה הזמרת מכונית פורשה בשווי של למעלה מ-100 אלף פאונד ותיק יד יוקרתי של המותג הרמס, רק כדי לגלות שהסיפוק מהקנייה נעלם מהר מאוד ובמקומו הגיעו רגשות אשם.

"אני מבינה עכשיו שזה לא קשור לחפצים," הסבירה אלן. "זה קשור לצורך בבוסט של דופמין. כשאני קונה משהו, אני מרגישה 'היי' מטורף, אבל הוא דועך מיד ומשאיר אותי עם תחושת ריקנות."

"החלפתי חומרים בחפצים"

אלן מציינת בגאווה כי היא מציינת חמש שנים של פיכחות מוחלטת מחומרים ממכרים, אך מודה שהמבנה הנפשי שלה נשאר זהה. כמי שמתמודדת עם ADHD (הפרעת קשב וריכוז), היא מסבירה שהאימפולסיביות היא חלק בלתי נפרד מחייה, והחיפוש אחר ריגושים פשוט שינה צורה.

למה זה קורה? הנקודות המרכזיות מהחשיפה של אלן:

מנגנון ההתמכרות: אלן מגדירה את עצמה כבעלת "אישיות התמכרותית" שמחפשת תמיד את הריגוש הבא.

הקשר ל-ADHD: הקושי בדחיית סיפוקים מוביל לרכישות לא מתוכננות בסכומי עתק.

הטיפול: אלן בחרה לא להזניח את הבעיה והחלה בטיפול פסיכולוגי ממוקד כדי להבין מהו ה"חור בנשמה" שהיא מנסה למלא באמצעות כרטיס האשראי.

"זה לא קשור לפורשה, אלא לכימיה במוח": הטיפול שעוזר לה לעצור

אלן שיתפה בטיפול המיוחד שעוזר לה להתמודד עם הבעיה. "אני מרגישה שיש לי בעיית קניות לאורך רוב חיי", הודתה בפתיחות, "התחלתי לאחרונה טיפול כדי לנסות לרסן את זה". הטיפול שאלן בחרה בו הוא CBT (טיפול קוגניטיבי-התנהגותי), שמתמקד בזיהוי הדחפים המיידיים ושינוי דפוסי הפעולה האוטומטיים.

במקום להתמקד במוצרים עצמם, היא מנסה להבין את המנגנון הנפשי: "זה לא באמת קשור לדברים שאני קונה… זה קשור לתגובה כימית במוח", הסבירה.

הטיפול עוזר לה להבין שהרכישות הראוותניות – כמו רכב הפורשה או תיק ההרמס – הן רק ניסיון למלא חלל פנימי, ומעניק לה כלים פרקטיים לעצור לפני שהיא לוחצת על כפתור ה"תשלום".

מבט לעתיד

למרות החשיפה המדאיגה, אלן נשמעת אופטימית. היא מדגישה שההכרה בבעיה היא הצעד הראשון לפתרון, ושהיא נחושה לשמור על היציבות הכלכלית והנפשית שלה. המעריצים, כצפוי, מחבקים את הכוכבת על האומץ לדבר על נושא שלעיתים נתפס כ"צרות של עשירים", אך למעשה מהווה הפרעה נפשית וכלכלית קשה עבור רבים.