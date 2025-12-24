ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשא היום נאום בסיום קורס טיס והתייחס לאיומים מאיראן: "אנחנו לא מעוניינים בעימותים, אבל העיניים שלנו פקוחות סביב"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשא היום (רביעי) נאום בטקס סיום קורס טיס. בדבריו הוא התייחס לאיום הטילים הבליסטיים של איראן, וטען: "איראן מנסה להתחמש כל הזמן. איומים חדשים נולדים, אנחנו לא מחפשים עימותים אבל העיניים שלנו פקוחות מסביב".

נתניהו שיגר מסר נוסף למדינות האזור: "נמשיך במאמץ למנוע ממי שצריך לקבל את מיטב כלי הטיס".

בהקשר לתלות של ישראל בארה"ב הוא אמר: "אנחנו מנסים כל הזמן לצמצם את התלות שלנו במדינות אחרות, גם בידידות שלנו. ישראל מנסה לייצר נשק ורכיבים תוצרת כחול לבן, כמה שיותר".