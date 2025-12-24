חדשות סרוגים

פיצול בקואליציה: גם אגודת ישראל לא יתמכו בחוק של קלנר

יצחק גולדקנופף (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
לאחר שהשר אלקין הכריז כי לא יתמוך בחוק ועדת החקירה של ח"כ קלנר, גם סיעת אגודת ישראל הודיעה כי לא יתמכו בחוק

על פי הפרסום של אברהם פריינד, כתב "בחדרי חרדים", סיעת אגודת ישראל הודיעה ליו"ר הקואליציה אופיר כץ כי הסיעה כולה לא תתמוך בהצבעה על חוק ועדת החקירה של ח"כ קלנר. עדיין לא ברור האם כולם יתנגדו או רק ימנעו.

דברים אלו באים לאחר הפרסום שגם השר זאב אלקין יימנע בהצבעה על החוק, מכיוון שכחבר הממשלה הוא "לא יכול להצביע בניגוד לעמדת הממשלה ולכן לא ישתתף בהצבעה", על פי לשכתו.

בנוסף אמרו בלשכת השר כי: "השר תומך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית שתהיה מקובלת על כל חלקי העם והמנדט שלה ייקבע על ידי הממשלה (ויכלול את אוסלו וההתנתקות) וההרכב ייקבע על ידי השופט סולברג במקום השופט עמית (לאור חוסר אמון בשופט עמית בחלקים גדולים בעם)".

כזכור, לפי החוק של קלנר בוועדת החקירה יהיו חברים שישה חברים שהם לא פוליטיקאים. הם יבחרו ברוב של 80 חברי כנסת. אם לא יגיעו להסכמות יבחרו שלושה בידי הקואליציה ושלושה בידי האופוזיציה. אם האופוזיציה לא תמנה נציגים, האחריות תועבר ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה שימנה במקומם כל שני חברים בוועדה יהיו רשאים לזמן כל אדם ולחקור כל גוף. בנוסף כל דיוני הוועדה יהיו בשידור חי. אל הועדה יצורפו ארבעה מפקחים מטעם המשפחות השכולות.

אגודת ישראל
ועדת חקירה ממלכתית
זאב אלקין

