מטען הופעל על כלי רכב משוריין בזמן פעילות מבצעית ברפיח, כשקצין לוחם נפצע באורח קל ופונה לבית החולים. נתניהו: "יש לחייב את חמאס לעמוד בהסכם עליו חתם, ישראל תגיב בהתאם"

הפרה נוספת של הסכם הפסקת האש: דובר צה"ל אישר כי הופעל מטען על כלי רכב משוריין בעת פעילות מבצעית שהתרחשה מוקדם יותר היום (רביעי) לטיהור מרחב רפיח מתשתיות טרור.

כתוצאה מכך, קצין לוחם נפצע באורח קל. בצה"ל אמרו כי הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה.

נתניהו מגיב: "יש לחייב את חמאס לעמוד בהסכם"

בלשכת ראש הממשלה תקפו בחריפות את חמאס בעקבות האירוע, וקראו לארגון הטרור להסכים לפירוקו מנשק. "ארגון הטרור חמאס ממשיך להפר את הפסקת האש ואת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ" נאמר בהודעה שפורסמה באנגלית ובעברית. "סירובם המתמשך והפומבי להתפרק מנשק מהווה הפרה בוטה נוספת, והיום שוב אושרו כוונותיהם האלימות והפרותיהם בפיצוץ מטען חבלה שפצע קצין צה"ל".

בישראל הוסיפו והבהירו כי "יש לחייב את חמאס לעמוד בהסכם עליו חתם, הכולל הסרתו מהשלטון, פירוזו ונטרולו מהקצנה. ישראל תגיב בהתאם".