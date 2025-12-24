חבר הכנסת גלעד קריב, פנה היום (רביעי) ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, וקרא לה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה נתניהו, בעניין פרשת קטארגייט.
בדבריו כתב קריב: "פניתי כעת ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה להורות על פתיחת חקירה פלילית נגד רה״מ נתניהו בפרשת המסמכים המסווגים. לא רק שראש הממשלה ידע על פרסום המסמך, הוא גם שיבח אותו ועודד את סביבתו הקרובה להשתמש בו לקידום אינטרסים פוליטיים – תוך סיכון חיי אדם ומקורות מודיעיניים חיוניים של מדינת ישראל.
נתניהו מכר את ביטחון ישראל למען הישרדותו הפוליטית. הוא חייב להיחקר על כך ולתת את הדין".
מוקדם יותר היום, קראו השר שיקלי וחבר הכנסת אלי דלל, לפתוח בחקירה בעניים פלדשטיין וטענו כי האשמות שנחשפו – חמורות.
שירי מנתניה
קריב, צודק. מתבקש לפתוח בחקירה, נוכח האישומים הברורים והחקירות המעמיקות של שב"כ. הצטברו מספיק ראיות ועדויות. ביבי עשה לעצמו תעודת ביטוח, כשמינה את זיני, שאחיו עובד אצל פאליק, שהעביר את הכספים...
קריב, צודק. מתבקש לפתוח בחקירה, נוכח האישומים הברורים והחקירות המעמיקות של שב"כ. הצטברו מספיק ראיות ועדויות. ביבי עשה לעצמו תעודת ביטוח, כשמינה את זיני, שאחיו עובד אצל פאליק, שהעביר את הכספים מקטאר ללשכה של ביבי באמצעות חברות קש. זיני יהיה ממלכתי ויפעל כמצופה?המשך 14:54 24.12.2025
אזרח מוטרד
עלוב, מקווה שאתה שהוכח שהעברת מסמכים מהכנסת תפתח נגדך חקירה14:39 24.12.2025
רז מאל
אין ברור מזה לפתוח חקירה על קטאר בכלל בלשכת ראש הממשלה. במטוס שהפך למונית המשפוחה שמלא באפשריות שלא יאומן בסייבר ועוד... עד היום לא מפטר את העובדים ללא סיווג ביטחוני . ואוריך...
אין ברור מזה לפתוח חקירה על קטאר בכלל בלשכת ראש הממשלה. במטוס שהפך למונית המשפוחה שמלא באפשריות שלא יאומן בסייבר ועוד... עד היום לא מפטר את העובדים ללא סיווג ביטחוני . ואוריך ששכר עו"ד חדד מקבל מהליכוד על חשבון מיסי אזרחים. כמובן שפלדשטיין על הגריל כי פתח את הפה , לדעתי שיחרר בפינצטה ממה שהיה בלשכה ועל מה שיודע. וזיני וש' שהתפטר ... על אלו חלוקי דעות על נאמנות למדינה או לממנהו.???? על מי אנחנו מדברים ??????המשך 16:50 24.12.2025
שירי מנתניה
אזרח מוטרד
