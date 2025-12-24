חבר הכנסת גלעד קריב, פנה היום ליועמ"שית להורות על חקירה פלילית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין פרשת קטארגייט

חבר הכנסת גלעד קריב, פנה היום (רביעי) ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, וקרא לה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה נתניהו, בעניין פרשת קטארגייט.

בדבריו כתב קריב: "פניתי כעת ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה להורות על פתיחת חקירה פלילית נגד רה״מ נתניהו בפרשת המסמכים המסווגים. ‏לא רק שראש הממשלה ידע על פרסום המסמך, הוא גם שיבח אותו ועודד את סביבתו הקרובה להשתמש בו לקידום אינטרסים פוליטיים – תוך סיכון חיי אדם ומקורות מודיעיניים חיוניים של מדינת ישראל.

‏נתניהו מכר את ביטחון ישראל למען הישרדותו הפוליטית. הוא חייב להיחקר על כך ולתת את הדין".

עוד באותו נושא ח"כ נוסף מהליכוד קורא לחקור את פרשת פלדשטיין

מוקדם יותר היום, קראו השר שיקלי וחבר הכנסת אלי דלל, לפתוח בחקירה בעניים פלדשטיין וטענו כי האשמות שנחשפו – חמורות.