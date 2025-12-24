השרה סטרוק במכתב לשר הביטחון: פקודה הסותרת את ערכי היסוד של צה"ל בנושא שמירת השבת היא בעיה ערכית ופיקודית חמורה המחייבת טיפול

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, פנתה במכתב לשר הביטחון ישראל כ"ץ בבקשה להתייחס לסוגיית חילול שבת בפקודה בגל"צ ובגלגל"צ במסגרת ההיערכות לסגירת גל"צ והמשך פעילות גלגל"צ.

במכתבה מזכירה השרה כי פקודת שבתות ומועדי ישראל בצה"ל קובעת הפסקת כל פעילות שאינה חיונית לביטחון המדינה, אך מנגד פקודת גל"צ הקיימת מחריגה את התחנה ומורה על שידור רציף בכל ימות השנה. השרה סטרוק כותבת כי מדובר בסתירה פיקודית וערכית חמורה, שבמסגרתה צה"ל פוקד על חיילים לחלל שבת ומועד ללא כל צורך ביטחוני.

השרה מדגישה כי אין טענה לכפייה אישית על חיילים דתיים, וכי ידוע שגל"צ וגלגל"צ מקבלות לשורותיהן גם חיילים שומרי שבת. עם זאת, עצם קיומה של פקודה הסותרת את ערכי היסוד של צה"ל בנושא שמירת השבת היא בעיה חמורה המחייבת טיפול.

עוד באותו נושא השר כ"ץ הכריע: זה האיש שיסגור את גלי צה"ל 08:29 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

בסיום מכתבה מבקשת השרה סטרוק כי במסגרת קבלת ההחלטות על עתיד התחנות, תינתן התייחסות מסודרת גם לסוגיית השבת, לרבות התייעצות עם הרבנות הצבאית.

כזכור, בישיבת הממשלה ביום שני, אמרה סטרוק כי: "גל"צ היא היחידה הצה"לית היחידה בה מתבצע חילול שבת ומועדי ישראל בפקודה, ללא שום קשר לביטחון או לפיקוח נפש. זו סיבה נוספת לסגירת התחנה, מעבר לעובדה שמדובר בהמלצה של 3 רמטכ"לים (איזנקוט, כוכבי, והלוי), ולבעיה ערכית בסיסית בעצם העיסוק של חיילי צה"ל בפוליטיקה".