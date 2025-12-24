העיתונאית אילה חסון שהתייחסה אמש לחשיפת גרינצייג בעניין הכנסת המסרים הקטארים לתקשורת על ידי יועצי נתניהו – מתייחסת כעת לפרשת הפצ"רית

לאחר שהתייחסה אמש (שלישי) בראיון בגלי ישראל לחשיפת אבישי גרינצייג בנוגע לפרשת קאטרגייט, העיתונאית אילה חסון מתייחסת כעת לפרשת הפצ"רית.

בדבריה היא כותבת: "הסרט של עומרי אסנהיים על פלדשטיין מכה גלים. מעורר הרבה אמוציות. נעסוק בכך הערב, וגם בעוד הדלפה שפגעה בביטחון המדינה (פרשת הפצ"רית. למרות המטייחים) פרשה שנחקרה בזהירות, לא כמו בחקירות השב״כ".

נזכיר כי אמש היא אמרה "הראיון היה מעניין מאוד (של אלי פלדשטיין, ה"ע), השאלה היא מה אמת ומה שקר וכאן יש שדה שלם של מידע לגבי האמירות שלו. קודם כל, חמור מאוד וחייב להיבדק איך אדם שאיבד את הסיווג הביטחוני שלו ממשיך לעבוד עם לשכת ראש הממשלה".

עוד היא הוסיפה: "ברור שהוא עשה דבר חמור ביותר והוא מנסה להקל על עצמו כשהוא זורק רפש לכל כיוון אחרי שקיבל עצות מסוימות. אני רק לא יודעת אם העצות הללו יעזרו לו או יסבכו אותו. השאלה הנוספת היא מי ידע עוד שהוא עושה קמפיינים לקטאר".

