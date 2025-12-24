לאחר שהתייחסה אמש (שלישי) בראיון בגלי ישראל לחשיפת אבישי גרינצייג בנוגע לפרשת קאטרגייט, העיתונאית אילה חסון מתייחסת כעת לפרשת הפצ"רית.
בדבריה היא כותבת: "הסרט של עומרי אסנהיים על פלדשטיין מכה גלים. מעורר הרבה אמוציות. נעסוק בכך הערב, וגם בעוד הדלפה שפגעה בביטחון המדינה (פרשת הפצ"רית. למרות המטייחים) פרשה שנחקרה בזהירות, לא כמו בחקירות השב״כ".
נזכיר כי אמש היא אמרה "הראיון היה מעניין מאוד (של אלי פלדשטיין, ה"ע), השאלה היא מה אמת ומה שקר וכאן יש שדה שלם של מידע לגבי האמירות שלו. קודם כל, חמור מאוד וחייב להיבדק איך אדם שאיבד את הסיווג הביטחוני שלו ממשיך לעבוד עם לשכת ראש הממשלה".
עוד היא הוסיפה: "ברור שהוא עשה דבר חמור ביותר והוא מנסה להקל על עצמו כשהוא זורק רפש לכל כיוון אחרי שקיבל עצות מסוימות. אני רק לא יודעת אם העצות הללו יעזרו לו או יסבכו אותו. השאלה הנוספת היא מי ידע עוד שהוא עושה קמפיינים לקטאר".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
יגאל
מה שייך לפצרית? היא הרשתה להעביר רמסים לתקשורת בענין פרשת הנבוט והרקטום שהחלה להתמוסס,בעזרת חברי כנסת מטורפים שפרצו לכלא צבאי מכח חסותם.13:33 24.12.2025
רציתם "מלך" ... קבלתם את מלאך המוות שבזמן שהוא שולח את בניכם למות בעזה , למען מטרה בלתי אפשרית ... קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב ... ודרך אגב מה קרה לציר פלדלפי ? מורג ? נצרים ? שכונת השוטרים ? התישבות בעזה ? טיילת טראמפ ? ... טפשים , תתעוררו ...
בתגובה ל: יגאל
אילה חסון היא תעמולנית זולה , שתולה של ראש הנחש בערוץ הראשון בפריים טיים ... היא לא עיתונאית , היא אדם שמכר את נשמתו לשטן .... והתקשרת מלאה חארות מהסוג שלה ..14:17 24.12.2025
