"זגורי אימפריה" חזרה אחרי עשור. כך תירצו את היעדרותו של אב המשפחה בבר, שגולמה במקור על ידי משה איבגי שהורשע בעבירות מין. אבל למה זה מרגיש כאילו יוצרי הסדרה מגנים עליו? טור דעה

זגורי אימפריה. נוסטלגיה שחוזרת לתחייה, אחרי עשר שנים של ציפייה. אמש (חמישי) שודר פרק הבכורה של העונה השלישית ב-HOT. הדמויות הוותיקות חוזרות, דמויות חדשות מצטרפות, ודמות אחת מרכזית עוזבת. אחרי הרשעתו של השחקן משה איבגי בעבירות מין, דמות אב המשפחה צריכה לעזוב את הסדרה. אז איך פתרו זאת יוצרי הסדרה?

למרות שהשחקן עצמו לא נוכח על סט הצילומים, הפרק הראשון של העונה החדשה מלא באלברט (בבר) זגורי. החל משאלות חוזרות ונשנות לאן הוא נעלם, הופעת אורח של קולו בקידוש, ועד לאינספור חיקויים שלו על ידי ילדיו. אבל בבר עצמו לא נמצא: ויויאן מספרת לילדיה כי הוא הרביץ לה, וברח מהבית.

ויוי מסתובבת עם "פנס" בעין, אביאל זועם, והילדים מבולבלים. וגם הצופה קצת מתלבט: בבר הרביץ או לא הרביץ? ויויאן מספרת את האמת או משקרת?

הדמויות מגנות על משה איבגי

בפרק הראשון, שהיה מלא תהפוכות כמו עונה שלימה, בבר מוזכר שוב ושוב. סיבת היעלמותו, כמו שוויויאן מספרת, היא שהוא הרביץ לה וברח. אבל בזמן שאביאל מגן על אימו בזעמו המוכר, אבישג לא מאמינה לה כלל. "הוא לא הרביץ לה. תמשיך לקנות את ההצגות שלה". הצופה מתלבט: מי צודק?

אבישג מנחיתה את משפט המחץ: "כל השנים האלה לא למדת כלום? לא מתערבים לפני ששומעים את כל הצדדים". בין המילים, הצופה עשוי לשמוע את המסר הנסתר: תפסיקו להאמין לכל מה שמספרים לכם בתקשורת, עד שלא שמעתם את הצד השני.

משפטים שנאמרים על בבר על ידי אבישג, לפעמים נדמה שנאמרים על ידי יוצרי הסדרה – על משה איבגי. "לא מאמינה לך", אומרת אבישג סביב שולחן האוכל, ואף אחד לא מגיב.

אבישג מוסיפה ומזכירה סיפור אחר מימיי ילדותם, שמערער את האמון של ויוי אפילו יותר, וזאת עונה לה: "אחרי זה אומרים למה נשים לא מתלונות".

בבר זגורי – נעדר נוכח

במהלך הצפייה בפרק, ייתכן ותרגישו שבבר לא באמת נעלם, אבל משה איבגי לא בדיוק חזר. חיקויי הילדים מחליפים את המשפטים שהוא היה אומר לו היה נמצא באופן כמעט מלא.

אפילו ביצוע מוזיקלי של אחד הבנים הצעירים, אבישי, שכולל תחפושת מלאה של אב המשפחה מוסיף לכך. אבישי עוטה שפם מצויר כמו של בבר ושר שיר מקורי למנגינת "חביבי דיאלי". פירוש הפזמון למרבה האירוניה הוא: "אוי לי, אהובי שלי, איפה הוא?"

זה מדאיג, אבל צריך להיאמר: ההרגשה היא שיוצרי הסדרה מגנים על משה איבגי, שהורשע בעבירות מין. הדמויות אומרות בבירור: הוא לא עשה את זה, לא מאמינים לך. לא מתערבים לפני ששומעים את כל הצדדים.