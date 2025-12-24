נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימוס) אשר קולה, נזף בשופט בית המשפט השלום, לאחר שהלה כינה את המחבל הרוצח וליד דקה: "מנוח"

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימוס) אשר קולה, קבע בהחלטה שפורסמה כי שופט בית משפט שלום גילה רגישות חד-צדדית בהחלטה שיפוטית הנוגעת לקרובי משפחתו של המחבל וליד דקה, שהורשע ברצח החייל משה תמם ז"ל ומת בכלא.

בהחלטותיו כתב השופט כי ניתן וראוי היה להכיל את האירוע מאחר שהוא נושא עמו רגישות הן ביחס לתחושות בני משפחת המנוח, והן רגישויות אחרות הקשורות במיהותו של המנוח".

הנציב מתח ביקורת חריפה על הטון וטען כי הניסוח "יוצר תחושה של הכלה ואיזון בין מצבים וגורמים שאין ביניהם סימטריה", ומתעלם מן ההקשר – מעשיו של אדם שהורשע בביצוע רצח חמור.

הנציב הדגיש כי הוא לא מתכוון להתערב בהחלטה המשפטית, אלא "מצופה היה מהשופט כי כשם שביקר את חוסר הרגישות של המשטרה כלפי בני המשפחה, כך ינהג ברגישות כלפי מי שנפגעו ממעשיו של אותו מחבל".