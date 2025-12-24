לאחר שקרא לחקור את פרשת קטארגייט – השר עמיחי שיקלי מוציא הודעת הבהרה, ובתגובות כבר חוגגים: "נתניהו איים עליך?"

לאחר שמוקדם יותר היום (רביעי) השר עמיחי שיקלי קרא לחקור את פרשת קאטרגייט, ככל הנראה נבהל מההד התקשורתי בעניין ומוציא הודעת הבהרה.

בהודעה הוא מביא את התמלול המדויק מראיונו הבוקר ברשת ב'. "לחובבי הז׳אנר, ממליץ לקרוא או להקשיב לדברים המלאים שאמרתי הבוקר ולא רק לחלקי או שברי דברים. להלן הקטע המלא מהראיון לאריה גולן, טקסט וסאונד:

‏השר שיקלי: הדבר היחידי שכרגע יש, שהוא נגיש לעיניי הציבור, והוא נראה רע מאוד, זה בעצם התחקיר שהציג העיתונאי המעולה גרינצייג, שבא והראה דברים חדים, ברורים תכתובות בין איינהורן לפלדשטיין, שמעלים לכאורה שיש פה פעילות שאמורה להיטיב עם הקטארים, וככה זה נראה"..

כאן הביא שיקלי את הראיון במלואו: "‏מראיין: וגם תמורת כסף כמובן. ‏השר שיקלי: אני לא מכיר, אני מניח שאיינהורן בוודאי, ולא יודע עם פלדשטיין איך בדיוק זה עבד, אבל זה נראה רע מאוד. הנה אתה שומע את זה ממני, אין לי שום דרך להגן, על הדבר הזה זה נראה מזעזע, מזעזע, לא פחות. עכשיו…

‏מראיין: זאת בגידה כמו שאומר נפתלי בנט? ‏השר שיקלי: תראה, אני חושב, זה מעניין, למה זה מעניין? כי יש פה איזשהו פרדוקס מאוד גדול ביחס לבילד. הרי הבילד, לכאורה, ההדלפה לבילד היא פוגעת לשיטת השמאל, היא פגעה בעסקה, נכון? כי היא חשפה את האסטרטגיה של סינוואר ושל חמאס.

‏מראיין: שהוא לא רוצה עסקה. ‏השר שיקלי: שהוא לא רוצה עסקה. בצד השני, כשאתה מדבר על הלובי לקטארים, הרי הקטארים הם "הגוד גייז", לפי האג'נדה של מטה משפחות החטופים וכדומה. הם "הגוד גייז", הם בעצם היו אלה שדוחפים לעסקה. אז יש סתירה מאוד עמוקה בתוך האירוע.

‏מראיין: זאת אומרת, זה בסדר לקבל כסף מהקטארים כי הם עוזרים לנו בעסקה? ‏השר שיקלי: אני לא חושב. ‏מראיין: בכל זאת, לא מדינת אויב נגיד מדינה מורכבת, כמו שאמר נתניהו. ‏השר שיקלי: אני חושב… לא שמעת ממני מעולם שקטאר מדינה מורכבת.

‏מראיין: שמעתי את זה מראש הממשלה בעצמו. ‏השר שיקלי: היא מדינת אויב מצורעת, ואני חושב שזה פשע לעבוד איתה. ‏מראיין: כשאנשים בסביבתו הקרובה של נתניהו מקבלים כסף מקטאר לא ראוי לחקור את זה עד הסוף? ‏השר שיקלי: אני חושב, אף אחד… מי אמר לא לחקור? תחקור, בוודאי שתחקור. אבל אני רוצה לומר כמה דברים.

‏מראיין: איש אחד לא אמר שום דבר בעניין הזה, קוראים לו בנימין נתניהו. ‏השר שיקלי: אני חושב שהחשיפה של גרינצייג היא מזעזעת, אני חושב שהדברים צריכים להיחקר עד תומם. אני רוצה לומר לגבי ההדלפה לבילד, שזה אירוע אחר בעיניי. למה זה אירוע אחר? כיוון שהפרקטיקה שבה יש מידעים רגישים שבעצם מגיעים לאולפני החדשות, ערב-ערב מדיוני הקבינט, ירון אברהם, אתה יודע, מצידו הוא עושה עבודה טובה, הוא מביא לך ציטוטים…

‏מראיין: חלומו של כל כתב. ‏השר שיקלי: חלומו של כל כתב. ובאישור הצנזור מנדלבליט, שלא ראה בעיה שדיוני הקבינט לא ייחשפו אחרי 30 שנה, אלא אחרי 30 דקות. בסדר, יפה לו. עכשיו, הדבר הכי מטורף שהיה במלחמה, בעיני, בכל המלחמה כולה, ההדלפה הכי הכי חמורה,

זה 15 שעות 15 וחצי שעות לפני תחילת המבצע בלבנון עם הביפרים, רונן ברגמן מפרסם בידיעות אחרונות: גורמים בכירים בצהל מזהירים מפני צעדים פזיזים שמתכננת ממשלת ישראל בצפון, לא סתם פזיזים, כן? הוא ממשיך. אלא דברים שלדברי הבכירים יכולים להוביל להתלקחות של מצב לוחמה כללי, לא רק בגבול לבנון, אלא באזור כולו. עכשיו, הדבר הזה…

‏מראיין: זה בא מרונן בר? ‏השר שיקלי: רונן ברגמן. ‏מראיין: רונן ברגמן. ‏השר שיקלי: עיתונאי, מביא ציטוטים שעוד פעם, הוא מבחינתו, אתה יודע, הוא עשה את העבודה שלו כעיתונאי. ‏מראיין: אבל אתה אומר הוא קיבל את זה מאיפשהו…

‏השר שיקלי: 15 שעות לפני המבצע, הוא מקבל ידיעה שהולכת כנראה… לישראל יוצאת למהלך… ‏מראיין: יש הרבה דברים שצריך לבדוק, אנחנו צריכים להסתפק בדברים הללו השר שיקלי.

‏השר שיקלי: רגע, אני רק אומר, יכול מאוד להיות שהמהלך הזה היה מכשיל את המבצע אולי הכי חשוב במלחמה. מישהו בודק את זה? הוא נחקר במרתפים מי הביא לו את המסמך, איך זה יצא? לא, למה לא? כי האנשים שהפעילו את מחב"ם, את המחלקה לבדיקת הדברים האלה בצה"ל, הם אותם אנשים שהדליפו לרונן ברגמן.

לכן אני אומר, בואו לא נהיה תמימים, ובואו נשתדל להיות כנים, ישרים, ולבוא ולומר, יש גם עיוות באופן איך הבילד זה פרשה כל כך חמורה, אבל ההדלפה הזו לברגמן היא לא פרשה חמורה. אז אסטרטגית אני חושב שההדלפה לבילד הייתה צריכה להיעשות ביוזמת מערכת הביטחון.