לאחר שהצביע נגד החוק בוועדת השרים לחקיקה, בלשכת השר אלקין טוענים כי יימנע בהצבעה על הקמת ועדת החקירה של ח"כ קלנר. עם זאת מבהירים: השר תומך בהקמת ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כל חלקי העם

לשכת השר זאב אלקין מבהירה שהוא לא ישתתף היום (רביעי) בהצבעה על החוק של ח"כ קלנר להקמת ועדת חקירה חלופית, ולא יתמוך בו.

אלקין הצביע בוועדת השרים לחקיקה נגד החוק והסביר את התנגדותו לנוסח הנוכחי של החוק וגם את החשש שלו שעיסוק בחוק יעכב הקמת ועדת חקירה וימנע מהממשלה להגדיר את המנדט שיכלול את אוסלו וההתנתקות כחלק מנושא החקירה.

עם זאת, לדברי הלשכה: "השר אלקין כחבר הממשלה לא יכול להצביע בניגוד לעמדת הממשלה ולכן לא ישתתף בהצבעה".

בנוסף אמרו כי: "השר תומך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית שתהיה מקובלת על כל חלקי העם והמנדט שלה ייקבע על ידי הממשלה (ויכלול את אוסלו וההתנתקות) וההרכב ייקבע על ידי השופט סולברג במקום השופט עמית (לאור חוסר אמון בשופט עמית בחלקים גדולים בעם)".

כזכור, לפי החוק של קלנר בוועדת החקירה יהיו חברים שישה חברים שהם לא פוליטיקאים. הם יבחרו ברוב של 80 חברי כנסת. אם לא יגיעו להסכמות יבחרו שלושה בידי הקואליציה ושלושה בידי האופוזיציה. אם האופוזיציה לא תמנה נציגים, האחריות תועבר ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה שימנה במקומם כל שני חברים בוועדה יהיו רשאים לזמן כל אדם ולחקור כל גוף. בנוסף כל דיוני הוועדה יהיו בשידור חי. אל הועדה יצורפו ארבעה מפקחים מטעם המשפחות השכולות.