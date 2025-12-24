כוחות צה״ל מחטיבת שומרון הרסו את בית המחבל שביצע פיגוע ירי ודקירה בצומת הגוש בו נרצח שליו זבולוני ז"ל בחודש יולי האחרון.
ההריסה של הבית בוצעה היום (רביעי) כאשר כוחות צה״ל פעלו בכפר בזאריה שבחטיבת שומרון להריסת ביתו של המחבל מאלכ אלגאבר סאלם.
נזכיר כי המחבל ביצע יחד עם מחבל נוסף, את פיגוע הירי והדקירה ב-10 ביולי 2025 בצומת הגוש שבחטיבת עציון, בו נרצח שליו זבולוני ז"ל. הפיגוע הקטלני התרחש בסמוך למתחם קניות הכולל סניף "רמי לוי".
