חמש שנים אחרי הסדרה הקודמת שלה ביוטיוב, וארבעה חודשים אחרי שאחותה הקטנה נהרגה בתאונת דרכים טרגית – שירלי לוי חוזרת ליוטיוב בסדרה חדשה בשם "30 עד 30"

שירלי לוי היא בין המשפיעניות הוותיקות שיש לנו בארץ. היא התחילה מפלטפורמת היוטיוב עוד לפני שמשפיעניות אינסטגרם הפכו נפוצות כל כך. לפני חמש שנים היא צילמה סדרה מצליחה עם מאות אלפי צפיות לכל פרק, בשם "שירלי מחפשת אהבה". עכשיו, חמש שנים מאז סיום הסדרה, לוי חוזרת ליוטיוב.

המשפיענית שירלי לוי הפתיעה מעריצים רבים ביוטיוב (קרוב ל-80 אלף מנויים ביוטיוב, ועוד למעלה מחצי מליון באינסטגרם) כשהעלתה לפטלפורמה סרטון חדש. הסרטון הוא יריית הפתיחה לסדרה החדשה שלה – "30 עד 30".

צפו בהכרזה על הסדרה "30 עד 30" של שירלי לוי:

שירלי בת ה-29 פותחת סדרה חדשה, שמטרתה לעשות 30 דברים שעליה להשלים לפני גיל 30. הדוגמאות הראשוניות שהביאה היו דברים כמו צניחה חופשית, קפיצת בנג'י או נסיעת מירוצים. את שאר הרעיונות ייתנו הצופים בתגובות לסרטונים.

ארבעה חודשים אחרי הטרגדיה

לפני כארבעה חודשים, ב-9 בספטמבר, נהרגה בתאונת דרכים אחותה הקטנה של שירלי, שירן לוי ז"ל. הבשורה על מותה של אחותה האהובה הגיעה באמצע יום צילום, בו התחילה שירלי לצלם את הסדרה בפעם הקודמת. הצילומים נעצרו, ושירלי העידה כי לא הייתה מסוגלת לצאת מביתה חודשיים שלמים.

אבל עכשיו היא מחזירה את הפרויקט, מתוך אמונה כי אחותה הקטנה שמחה בכך ותומכת בה מהשמיים.

בהצלחה לכוכבת האהובה, יהי זכרה של שירן ברוך.