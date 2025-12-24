לאחר שדווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר לקרוביו שהבחירות יוקדמו בארבעה חודשים – בליכוד מכחישים את הדיווח

לאחר שדווח הבוקר (רביעי) בווינט כי ראש המשלה נתניהו מתכנן להקדים את הבחירות בארבעה חודשים , במפלגת הליכוד טוענים כי מדובר בפייק מוחלט.

בהודעה נמסר: "הידיעה על הכוונה להקדים את מועד הבחירות היא פייק ניוז מוחלט. נעביר את תקציב המדינה ואת חוק הגיוס, הממשלה תמלא את ימיה והבחירות יתקיימו במועדן".

נזכיר כי על פי הדיווח, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש באחרונה מהצוות הקרוב שסביבו להיערך למצב שהכנסת תתפזר בקרוב, ושהבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו ארבעה חודשים לפני המועד שנקבע להן במקור – 27 באוקטובר 2026, כך דווח הבוקר (רביעי) בווינט.

כרגע, טרם ברור מה יהיה מצבו של ראש הממשלה נתניהו בבחירות, שכן יש התפתחויות חדשות בפרשת קטארגיט. נזכיר כי למרות הגילויים החדשים בפרשת יועצי נתניהו, סקר חדשות 13 הציג אמש התאוששות קלה של גוש הימין.

הליכוד עם 25 מנדטים, אחריה בנט עם 22 מנדטים. איתמר בן גביר משיג 10 מנדטים, גם ליברמן עם 10 מנדטים. יש עתיד וש"ס, כל אחת מהן עם 9 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 8 מנדטים ויהדות התורה עם 7 מנדטים בלבד.

חד"ש תעל מקבתל 6 מנדטים, כמו כן ישר בראשות איזנקוט מקבלת גם היא 6 מנדטים. רע"מ והציונות הדתית כל אחת מהן עם 4 מנדטים. לא עוברות את אחוז החסימה: כחול לבן של בני גנץ, בל"ד ומפלגת המילואימניקים של יועז הנדל. מפת הגושים נראית כך: 55 מנדטים לקואליציה, ו-55 מנדטים לאופוזיציה, והמפלגות הערביות משיגות 10 מנדטים.