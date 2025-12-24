הפרק האחרון של "הכוכב הבא לאירוויזיון" היה עמוס ביצועים טובים, דואט מנצח, הפתעות והדחה אחת. הנה כל מה שפספסתם בפרק של תוכנית השירה

אמש (שלישי) שודר עוד פרק דואטים של "הכוכב הבא לאירוויזיון" בקשת 12. הפרק היה עמוס בדואטים, הפתעות, וגם הדחה אחת. איתן בן אהרון וסתיו וקנין ביצעו דואט מרגש במיוחד שקיבל את הציון הגבוה ביותר עד עכשיו, גלית ואילנית הגיעו לבקר, וגם נכתב בית חדש לשיר של אחת השופטות. הנה כל הפרטים.

הדואט המנצח – צפו:

איתן בן אהרון וסתיו וקנין ביצעו את השיר של עידן רייכל – "להאמין". הם כבשו את הקהל ואת השופטים עם הביצוע העוצמתי שחדר ללבבות וריגש רבים, עם המילים: "לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים כל רגע לפני שנגמר". איתן וסתיו קיבלו את התוצאה הגבוהה ביותר בשלב הדואטים – 92% וחמישה כחולים מהשופטים.

(באדיבות קשת 12)

האורחות שהפתיעו את איתי לוי

הפתעה מרגשת בפרק הייתה בדמות שתי אורחות מיוחדות: גלית ואילנית. גלית גוטמן ואילנית לוי ביצעו בדואט מפתיע שיר של איתי לוי. אחרי שסיפר שצופה בתוכנית שלהן בכל הזדמנות כשהוא מבשל – גלית ואילנית הגיעו לתוכנית וביצעו יחד את השיר של לוי – "קירות".

הבית המקורי שנכתב במיוחד לתוכנית

בנוסף, ראינו דואט מרשים במיוחד של שירה זלוף ואלונה ארז בדואט לשיר "באת לי פתאום" של השופטת קרן פלס עם רוני אלטר. הפתעה הגיעה בטוויסט מיוחד בתוספת בית חדש ששירה זלוף כתבה במיוחד.

הבית השתלב לפני הפזמון, ואלו המילים שכתבה זלוף: "אף פעם לא היה לי על מי להישען תמיד החזקתי, ופתאום יש לי מקום לשים את הראש בלי לפחד. לא חשבתי שתהיה מי שתכיר אותי עד התהום. הדבקתי את השברים שלי מוזר אני קיפוד, אבל את לא נבהלת חיבקת למרות הזכוכיות שלי. ידעתי לתת את הכל בגבולות, נשארתי עם שאריות, קיבלת אותי ככה, לתת ולקחת. החזקת לי את היד עד שפעם יחלוף".

כזכור, בעבר מתמודדת אחרת עשתה משהו דומה – נופיה ידידיה. נופיה לקחה קלאסיקה על זמנית – "זאת שמעל לכל המצופה" של דני סנדרסון – והוסיפה לו בית משלה. סנדרסון עצמו הגיע לביצוע, אישר את התוספת המיוחדת והשיר גרף מאז מיליוני האזנות, והפך מאז לחלק מהפלייליסט הישראלי.

(באדיבות קשת 12)

בסוף הפרק התרחשה כרגיל הדחה, והפעם המודחת החמישית הייתה שיה אביתן. אחרי השבעה באוקטובר שיה חזרה הביתה לישראל מסידני, אחרי שגרה שם תקופה. אחרי הפיגוע הנורא שהיה באוסטרליה בתחילת חנוכה, היא סיפרה את תחושותיה לניב רסקין ב"חדשות הבוקר". בריאיון היא אמרה על הפיגוע: "הרגשתי כמו בשבעה באוקטובר, אין דבר שיותר מרסק את הלב מלקבל יחס אחר, זו פעולה שמבוססת על שנאה טהורה".