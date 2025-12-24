ראש הממשלה בנימין נתניהו, פנה לסביבתו והודיע להם שיערכו לקראת הקדמת התאריך לבחירות לכנסת הבאה. זה התאריך שנקבע

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש באחרונה מהצוות הקרוב שסביבו להיערך למצב שהכנסת תתפזר בקרוב, ושהבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו ארבעה חודשים לפני המועד שנקבע להן במקור – 27 באוקטובר 2026, כך דווח הבוקר (רביעי) בווינט.

כרגע, טרם ברור מה יהיה מצבו של ראש הממשלה נתניהו בבחירות, שכן יש התפתחויות חדשות בפרשת קטארגיט. נזכיר כי למרות הגילויים החדשים בפרשת יועצי נתניהו, סקר חדשות 13 הציג אמש התאוששות קלה של גוש הימין.

הליכוד עם 25 מנדטים, אחריה בנט עם 22 מנדטים. איתמר בן גביר משיג 10 מנדטים, גם ליברמן עם 10 מנדטים. יש עתיד וש"ס, כל אחת מהן עם 9 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 8 מנדטים ויהדות התורה עם 7 מנדטים בלבד.

חד"ש תעל מקבתל 6 מנדטים, כמו כן ישר בראשות איזנקוט מקבלת גם היא 6 מנדטים. רע"מ והציונות הדתית כל אחת מהן עם 4 מנדטים. לא עוברות את אחוז החסימה: כחול לבן של בני גנץ, בל"ד ומפלגת המילואימניקים של יועז הנדל. מפת הגושים נראית כך: 55 מנדטים לקואליציה, ו-55 מנדטים לאופוזיציה, והמפלגות הערביות משיגות 10 מנדטים.