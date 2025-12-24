לאחר שנאלץ לפרסם הבהרה לדבריו אתמול על הקמת גרעיני נח"ל ברצועת עזה, נחשפת הסיבה לפרסה המהירה של שר הביטחון ולהבהרה לפיה אין לממשלה להקים התיישבות ברצועה

לפי הדיווח של הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, ראש הממשלה נתניהו ״כעס מאוד״ על אמירתו של שר הביטחון ישראל כ״ץ אתמול, שאמר שיוקמו גרעיני נח״ל בצפון הרצועה במקום היישובים שפונו מהתוחמת הצפונית בעזה.

כזכור, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, השתתף אתמול בטקס לבניית כ־1,200 יחידות דיור ביישוב בית אל, והתייחס בדבריו למדיניות הביטחונית והמדינית של הממשלה, וכן למהלכים עתידיים בזירות נוספות. בהתייחסו לרצועת עזה אמר שר הביטחון: "נקים גרעיני נח״ל בצפון רצועת עזה בבוא העת, בעיתוי המתאים". כ"ץ הוסיף כי: "אנחנו בתקופת הריבונות המעשית. יש כאן הזדמנויות שלא היו המון זמן".

על פי הדיווחים, לשכת רה״מ נתניהו דרשה משר הביטחון להבהיר את דבריו ולומר חד משמעית שממשלת ישראל לא שואפת להקים התנחלויות ברצועה – וזו הסיבה להבהרה שכ״ץ פרסם אתמול, תחילה באנגלית לתקשורת הזרה, וכעבור קרוב לשעה בנוסח דומה גם בעברית, לפיה "לממשלה אין כל כוונה להקים התיישבות ברצועת עזה. התייחסות שר הביטחון לשילוב גרעיני נח"ל בצפון רצועת עזה נאמרה בהקשרים ביטחוניים בלבד".

לפי מקור במערכת הביטחון – גם ארה״ב העבירה מסר בנושא: ״האמריקנים מאוד רגישים לכל אמירה כזו״.

בלשכת רה״מ לא הכחישו את הפרטים ומסרו: ״אין תגובה״. מלשכת שר הביטחון כ״ץ לא נמסרה תגובה.