איתי לוי, שמודה שהוא צופה באדיקות ב"גלית ואילנית", קיבל הפתעה על בימת הכוכב הבא כשגלית גוטמן ואילנית לוי הצטרפו אליו לביצוע מיוחד לשיר “קירות”

רגע מפתיע ומדובר נרשם הערב על בימת הכוכב הבא של ישראל בקשת 12: איתי לוי ביצע את הלהיט שלו "קירות", ואז גלית גוטמן ואילנית לוי הצטרפו אליו על הבמה לביצוע משותף, שהפך את הרגע לאחד הבולטים של הערב.

צפו בביצוע של גלית ואילנית עם איתי לוי

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (באדיבות קשת 12)

מהאולפן – ישר לבמה

אחרי שסיפר לא פעם שהוא צופה באדיקות בתוכנית האירוח שלהן, גלית גוטמן ואילנית לוי עלו לבמה והצטרפו אליו לדואט. איתי לוי נראה מופתע ונרגש, והביצוע הפך לאחד הרגעים הבולטים של העונה.

קצת על "גלית ואילנית"

גלית ואילנית היא תוכנית אירוח ישראלית שמשודרת בקשת 12 מאז 2018. התוכנית, שמוגדרת כפורמט אישי וחם, מארחת בכל שבוע אנשי תרבות, מוזיקה וטלוויזיה, ומשלבת שיחות אינטימיות, רגעים אישיים ולא מעט הומור.

החיבור בין גלית גוטמן לאילנית לוי הפך עם השנים לאחד הצמדים המזוהים על המסך, כזה שמביא שיח פתוח ולא מתאמץ, ובעיקר תחושה של בית. הערב, החיבור הזה זלג מהאולפן המוכר אל בימת הריאליטי, ויצר רגע טלוויזיוני מצחיק ומיוחד.