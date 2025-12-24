עמית אסא בכיר לשעבר בשב"כ, התראיין היום (רביעי) בגלי ישראל, וטען: "כל עוד החונטה של רונן בר קשורה לאנשים בשב"כ, אף אחד לא יפתח את הפה על השבעה באוקטובר". נזכיר כי דבריו של אסא הם רק על דעתו האישית בלבד.
עוד הוא הוסיף: "אני לא מאמין בוועדת חקירה, אני מאמין באנשים שקמים ומדברים. עזיבת ממלא מקום ראש השב"כ היא התחלה של ניקוי אורוות, שיוריד את סף האיום על אנשים בארגון שרוצים לדבר".
א
רונן בר הוא האשם העיקרי לאסון 7 באוקטובר וצריך לעמוד לדין! מערכת המשפט מגינה עליו ולכן השמאל דורש ועדת חקירה עם עמית ה"ממלכתי" שבהרכבים משלו, וביחד עם היועמשית , עושים הכל להקמת ועדת חקירה "ממלכתית" לטייח את אחריות רונן בר וראשי הצבא, לייחס אותה לנתניה ולהפילו!!המשך 10:11 24.12.2025
א
כדי להינצל מחקירה, רונן בר והיועמשית - ניסו לבצע ניסיון הפיכה להפלת נתניהו, כשבהוראתה רונן בר אמר שהוא כ פו ף רק לבגץ,כשלפי החוק הוא כ פו ף אך ורק לראש הממשלה!המשך 10:08 24.12.2025
שירי מנתניה
ביבי שלח אותו לטנף על השב"כ בשביל ליצור הסחת דעת מקטארגייט?????? כל כך עלוב מסיתיהו!10:59 24.12.2025
אביקל
האמת תצא לאור למרות רונן בר ולמרות היועצת המשפטית ולמרות השופט יצחק עמית מחדל רונן בר גרם לרצח מעל 1200 אזרחים וחיילים וחייבת תשובה לאזרחי המדינה... ואני מאמין שיש עדיין אנשי שב"כ יישרי דרך יקומו ויגידו את האמת לציבור בשדור ישיר ובאומץ... !המשך 10:56 24.12.2025
אביקל
האמת תצא לאור למרות רונן בר ולמרות היועצת המשפטית ולמרות השופט יצחק עמית מחדל רונן בר גרם לרצח מעל 1200 אזרחים וחיילים וחייבת תשובה לאזרחי המדינה... ואני מאמין שיש עדיין אנשי שב"כ יישרי דרך יקומו ויגידו את האמת לציבור בשדור ישיר ובאומץ... !המשך 10:56 24.12.2025
א
א
