ברקע הדיבורים על קריאה להקמת ועדת חקירה – עמית אסא בכיר לשעבר בשב"כ טוען, כי בארגון יש רבים שמפחדים לפתוח את הפה על אירוע ה-7 באוקטובר

עמית אסא בכיר לשעבר בשב"כ, התראיין היום (רביעי) בגלי ישראל, וטען: "כל עוד החונטה של רונן בר קשורה לאנשים בשב"כ, אף אחד לא יפתח את הפה על השבעה באוקטובר". נזכיר כי דבריו של אסא הם רק על דעתו האישית בלבד.

עוד הוא הוסיף: "אני לא מאמין בוועדת חקירה, אני מאמין באנשים שקמים ומדברים. עזיבת ממלא מקום ראש השב"כ היא התחלה של ניקוי אורוות, שיוריד את סף האיום על אנשים בארגון שרוצים לדבר".