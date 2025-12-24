שר התפוצות עמיחי שיקלי קרא הבוקר (רביעי) בראיון בכאן רשת ב', "לחקור עד תום" את פרשת קטאר-גייט והחשד שאנשי לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עבדו בשירות דוחא.
"קטאר מדינת אויב מצורעת. זה פשע לעבוד איתה", הוא אמר. "תחקור, בוודאי שתחקור. אני חושב שהחשיפה של גרינצייג (אבישי – מ"א) מזעזעת. הדברים צריכים להיחקר עד תומם".
עוד אמר שיקלי: "התכתובות בין איינהורן לפלדשטיין מעלות לכאורה שיש פה פעילות שנועדה להיטיב עם הקטארים". כשנשאל אם גם תמורת כסף, הוסיף: "אני מניח שאיינהורן בוודאי. זה נראה רע מאוד. אין לי שום דרך להגן על הדבר הזה – זה נראה מזעזע, לא פחות".
דעתי הינה: בקרוב מאד נתניהו יקים ועדה שתבטל את קיום התפוצות ושיקלי ישאר מחוסר אבודה09:57 24.12.2025
אריה מאיר
על ביבי ליטול פסק זמן ולתת למערכת לבדוק את החשדות.10:19 24.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: אריה מאיר
בחלומות... ביבי יוציא עוד סרטוני באגס באני ועוד סרטוני הסתה נגד השב"כ ויטנף על הדיפ סטייט.10:50 24.12.2025
שלמה
ממשלה נגד עמה עבור כסף להיתפטר לא פתור מכלא10:32 24.12.2025
מיואש למדי
נותרה קצת יושרה לאחד השרים. ומה עם כל שאר השרים? לא אכפת להם מבטחון המדינה?10:42 24.12.2025
שירי מנתניה
שיקלי התעורר????? כבר לפני 10 חודשים נחשפה פרשת קטארגייט, ישנת 10 חודשים? לא שמעת, שהשב"כ חקר את פלדשטיין ואוריך??? לא שמעת על כל הארכות מעצר? לא שמעת את שראש הממשלה הדיח את...
שיקלי התעורר????? כבר לפני 10 חודשים נחשפה פרשת קטארגייט, ישנת 10 חודשים? לא שמעת, שהשב"כ חקר את פלדשטיין ואוריך??? לא שמעת על כל הארכות מעצר? לא שמעת את שראש הממשלה הדיח את רונן בר באמצע החקירה, בלי למנות לו מחליף? לא שמעת את רה"מ מגן על הסוכנים הקטארים, שהכניס ללשכתו? לא ראית את סרטוני ההסתה הקשים נגד השב"כ? תחסוך מאיתנו את ההצגות!!!!!המשך 10:48 24.12.2025
שא
בתגובה ל: שירי מנתניה
את חושבת שכולם מטומטמים. ולמה ראש השב"כ והמוסד הוזמנו למשחקי המונדיאל ....? אולי הם בגדו במדינה גם ....?12:07 24.12.2025
אליה
בתגובה ל: שא
אולי בזמן המונדיאל הצליחו לעקוב אחרי ראש המוסד ושב"כ?. אולי ככה השיגו מודיעין ששימש את חמאס בטבח ?.12:28 24.12.2025
צדק
חייבים לחקור את קטרגייט17:29 24.12.2025
ארוין
לא מעניין16:36 24.12.2025
שא
שיקלי שקול מילים...!12:06 24.12.2025
שירי מנתניה
שא
אליה
מיואש למדי
