שר התפוצות עמיחי שיקלי קרא הבוקר (רביעי) בראיון בכאן רשת ב', "לחקור עד תום" את פרשת קטאר-גייט והחשד שאנשי לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עבדו בשירות דוחא.
"קטאר מדינת אויב מצורעת. זה פשע לעבוד איתה", הוא אמר. "תחקור, בוודאי שתחקור. אני חושב שהחשיפה של גרינצייג (אבישי – מ"א) מזעזעת. הדברים צריכים להיחקר עד תומם".
עוד אמר שיקלי: "התכתובות בין איינהורן לפלדשטיין מעלות לכאורה שיש פה פעילות שנועדה להיטיב עם הקטארים". כשנשאל אם גם תמורת כסף, הוסיף: "אני מניח שאיינהורן בוודאי. זה נראה רע מאוד. אין לי שום דרך להגן על הדבר הזה – זה נראה מזעזע, לא פחות".

 